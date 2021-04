Esce oggi Tuttapposto di Giordana Angi con Loredana Berté, il singolo che anticipa il nuovo album della cantante in uscita il 14 maggio. Si intitola Mi Muovo il nuovo disco di inediti di Giordana Angi, nei negozi e in digital download dalla metà di maggio con duetti d’eccezione.

Il primo in uscita è quello con Loredana Berté sulle note della canzone che apre la tracklist dell’album, Tuttapposto. Nell’album ci sono però anche Alfa, su Semplice, e Briga, per un duetto in Chiama Il Mio Nome.

“Quante volte senti chiederti: “Come va”? Quasi sempre si risponde “Tutto a posto”, ma quante volte è davvero così?”, si chiede Giordana Angi nel raccontare il nuovo singolo in radio da oggi, eccezionalmente di giovedì rispetto al tradizionale radiodate del venerdì.

“Tuttapposto è un singolo leggero, coinvolgente, ma carico di una sottile ironia amara”, prosegue l’artista, che lo racconta in questo modo:



“Va a toccare un mantra che tutti stiamo utilizzando quotidianamente per andare avanti con spirito positivo e fiducioso verso il futuro. Sogniamo di tornare al caos quotidiano, a tornare appiccicati, a fare festa e far scorrere la vita senza pensarci troppo. Speriamo che il mondo e la nostra vita ritornino alla normalità “di prima”. Ma siamo sicuri che in quella normalità fosse davvero tutto a posto? Tuttapposto parla proprio di questo con ironia e tanta energia”.

Per Giordana Angi duettare con Loredana Berté é stato un onore ed una emozione indescrivibile:

“Cantare con Loredana è un’emozione indescrivibile. Posso solo ringraziarla della generosità e la stima”, ha detto.

Tracklist Mi Muovo di Giordana Angi

1 TUTTAPPOSTO (FEAT. LOREDANA BERTÈ)

2 FARFALLE COLORATE

3 SEMPLICE (FEAT. ALFA)

4 PAOLO E FRANCESCA

5 MI MUOVO

6 CHIAMA IL MIO NOME (FEAT. BRIGA)

7 NON È ESTATE

8 SICCOME SEI

9 AMAMI ADESSO

10 IN BOCCA AL LUPO

Testo Tuttapposto di Giordana Angi e Loredana Berté

Staremo tutti appiccicati

che ce lo leggi in faccia

vogliamo stare appiccicati

che ci toccano le braccia

ci metteremo tutti in fila

in fila per la fila

si paga pure il sole

se arriva anche quest’anno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist twist

e allora twist again

è tuttapposto, tuttapposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, sì tutto bene

e vado a destra poi a sinistra

e se sto male faccio festa, senza di te

e anche senza di me

è tuttapposto, tuttapposto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

Perché la vita è troppo breve

per fare tutti i giorni

quello che non ti conviene

per credere ai ritorni

io mi tesserò una tela

una tela per la vela

si paga pure il tempo

e non te lo ridanno