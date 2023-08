Stavolta Amici parte prima. La scuola di Maria De Filippi torna in TV quasi in concomitanza con il ritorno degli studenti sui banchi e riprende nel mese di settembre, ma di domenica.

Quando inizia Amici 2023/24? Siete in tanti a chiedercelo e ormai non ci sono più dubbi. Si vociferava già nelle scorse settimane l’avvio anticipato della nuova stagione di Amici ma solo adesso la data di inizio è finalmente ufficiale.

L’appuntamento con la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è fissata per domenica 17 settembre, in anticipo rispetto alle ultime edizioni. Sarà dunque in quel momento che conosceremo i concorrenti della nuova classe e le novità del programma che di anno in anno si rinnova senza mai rinnegarsi. Visto l’avvio anticipato del programma, resta da chiarire se verrà anticipato anche l’avvio del serale o meno ma per questo bisognerà attendere almeno l’inizio del nuovo anno.

La selezione di cantanti e ballerini è in pieno svolgimento. La produzione è alla ricerca dei nuovi talenti che da settembre si sfideranno dinanzi al pubblico di Canale5, iniziando così la propria personale corsa verso il serale che si svolgerà nella primavera 2024.

Non ci sono certezze né sulla partenza della fase serale del 2024 né sul numero di concorrenti che vi accederanno, né tantomeno sul numero di cantanti e ballerini che andranno a comporre la nuova classe di allievi.

Non è nota la commissione dei docenti. Tra voci e smentite continue, non resta che attendere qualche dettaglio in più da parte delle fonti ufficiali.