Tommaso Zorzi continua a punzecchiare Barbara d’Urso. Lo faceva nella casa del Grande Fratello Vip 2020 indossando i suoi tacchi e imitandola e continua a farlo anche fuori ma con una differenza sostanziale. Quello che sembrava un amore destinato a regalare a Barbara d’Urso grandi ascolti si è trasformato in un vero e proprio calesse quando Tommaso Zorzi ha deciso di snobbare la sua eroina preferendo altre trasmissioni e snobbando i suoi inviti. La cosa è apparsa subito molto strana a tutti tant’è che lo stesso influencer ha risposto sui social che la sua era una scelta ponderata e che niente aveva a che fare con una guerra fredda contro la conduttrice.

In particolare, Tommaso Zorzi avrebbe detto no a Barbara d’Urso per evitare la sovraespozione optando per programmi in cui il suo ruolo era ben diverso e sicuramente strutturato. Fatto sta che le cose sembrano un po’ diverse perché tra i due è calato il gelo tanto che poco più di una settimana fa, a Domenica Live, la d’Urso avrebbe zittito Akash Kumar proprio quando era sul punto di fare il nome di Tommaso Zorzi. L’influencer adesso conduttore ci ha tenuto a sottolinearlo quando il modello è stato ospite de Il Punto Z mercoledì scorso dando il via così ad un gossip ormai impazzito tra i due.

La ciliegina sulla torta è arrivata proprio ieri sera quando Tommaso Zorzi, ospite di Avanti un Altro Pure di Sera, proprio nella roccaforte dei ‘rivali’ di Barbara d’Urso ha tirato fuori il nome della conduttrice svelando a Paolo Bonolis che il suo più grande desiderio è proprio quello di incontrarla. La risposta del conduttore e padrone di casa, naturalmente assecondando lo sketch, è esilarante visto che gli spiega come fare per essere suo ospite:

Sei un politico? No? Quindi andavi bene a scuola. Hai ammazzato qualcuno? Non ancora. E non fai niente tutto il giorno. Aspé, ce l’ho. Ti fidanzi.. Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna ma non una qualunque. C’hai presente il cinema degli anni ’40, ’50. Tu devi: la Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi i fotografi, circuisci la Lollobrigida, non ti fregà pure te le cose che l’è rimasto solo il portacenere, poi scendi, le dai un bacio, ti fotografano ed è matematico – alla prima foto – che te chiama la D’Urso.

Come reagirà adesso Barbara d’Urso davanti all’ennesima provocazione?