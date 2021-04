Ormai da tempo HBO ha in serbo una serie ispirata a Parasite, il meraviglioso e scioccante film del regista coreano Bong Joon-ho: l’emittente si era assicurata i diritti sul progetto già prima del trionfo del film ai Premi Oscar 2020, che ha portato questo titolo outsider alla ribalta mondiale. Primo film sudcoreano ad essere candidato al più prestigioso premio al mondo per la cinematografia e primo film in lingua straniera a vincere nella categoria del miglior film (4 statuette vinte su 6 nomination), ora Parasite diventerà una serie originale, a cui il regista del film partecipa come supervisore creativo.

Come sarà la serie ispirata a Parasite è tutto da scoprire: finora HBO non ha divulgato alcun dettaglio sul progetto, che è ancora in fase di sviluppo. Di sicuro, però, è stato scritto il primo episodio: la conferma è arrivata da Adam McKay, showrunner e produttore esecutivo del format.

Parlando con Josh Horowitz, ha confermato che la serie ispirata a Parasite è in fase di scrittura: “Abbiamo appena messo insieme un’incredibile stanza di scrittura. In breve, ho progettato la base della serie con Bong durante la quarantena, sotto la sua supervisione“. C’è dunque il pieno coinvolgimento del regista premiato con l’Oscar 2020 Bong Joon-ho, in questo ambizioso progetto di HBO che si preannuncia un avvincente racconto di un’agguerrita lotta di classe contemporanea e attualizzata.

Inoltre il regista di Succession McKay ha spiegato che la serie ispirata a Parasite non sarà un remake del film a puntate, ma una storia nuova, ambientata nello stesso universo narrativo ma con personaggi e storie inedite, pur mantenendo una continuità tematica col lungometraggio: “È ambientata nello stesso universo del film, ma è una storia originale che abita quello stesso mondo“. Dunque è lecito aspettarsi una trama incentrata su un gruppo di persone di umili origini che fatica a sbarcare il lunario (nel film è un’intera famiglia di 4 persone) che entra in contatto con dei benestanti a cui cercherà di sottrarre ciò che può per migliorare il suo tenore di vita.

Ancora ignoto il cast della serie ispirata a Parasite, anche se circola il nome (assolutamente ipotetico) di Mark Ruffalo. Di sicuro ci saranno nei cinque o sei episodi della serie alcune idee che il regista sudcoreano aveva messo insieme prima di realizzare il suo film, ma che ha dovuto escludere perché eccessive per la durata di un solo lungometraggio.