Fox svela le parodie de I Simpson per lo speciale di Halloween 2021. Come di consueto, ogni anno la serie animata realizza uno speciale di corti a tema horror in occasione della notte più spaventosa. Quest’anno, la messa in onda sul network americano è anticipata al 10 ottobre.

L’episodio speciale La Paura fa 90 XXXII è ancora inedito in Italia, e vede tra le parodie de I Simpson anche una versione animata di Parasite, film coreano di Bong Joon Ho, premio Oscar del 2020. La trama è pressoché identica all’originale e vede la famiglia protagonista vivere in uno squallido appartamento nel seminterrato, sperando di cambiare stile di vita dopo che Bart viene assunto come tutor dalla ricca superstar Rainier Wolfcastle.

Il furbo ragazzino fa in modo che Homer venga assunto come nuovo autista di Wolfcastle, mentre Marge ottiene un lavoro come domestica, Lisa viene assunta come insegnante d’arte e persino la piccola Maggie ottiene un lavoro come giardiniera. Ma quando Wolfcastle va in vacanza e i Simpson organizzano una festa nell’immensa villa, scoprono l’esistenza di altre persone che negli anni hanno segretamente abitato in quella casa. Scoppierà quindi una rissa tra i due gruppi di “parassiti”.

Gli altri corti che compongono lo speciale Halloween 2021 includono anche una parodia di Bambi, il classico animato Disney, e Nightmare. Ci saranno anche citazioni ai Guardiani della Galassia, La piccola bottega degli orrori e Il mago di Oz. Infine, le parodie de I Simpson di quest’anno si concludono con quella di The Ring, in cui i bambini della scuola elementare di Springfield scoprono che chiunque guardi un video di TikTok morirà in sette giorni. L’intelligente Lisa quindi escogita un piano per impedire al social media di uccidere i suoi piccoli spettatori.

John Frink ha scritto La Paura fa 90 XXXII, mentre Matthew Faughnan ha diretto l’episodio. Ecco il poster che anticipa lo speciale Halloween di quest’anno: