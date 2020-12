Google ha stilato le classifiche con i termini di ricerca che, durante il 2020, hanno avuto una crescita considerevole. L’azienda statunitense, come ogni anno, ha preso in considerazione le ricerche effettuate sul motore di ricerca, escludendo i termini comuni (come le “previsioni del tempo”), distribuendoli in diverse categorie. Nelle liste Globali (che riguardano quindi le ricerche effettuate in tutto il mondo) degli argomenti di tendenza del 2020 sono presenti anche alcuni film e attori/attrici.

Gli argomenti di tendenza del 2020: i film

Al primo posto di questa classifica troviamo Parasite, un capolavoro di Bong Joon-ho. Il film sudcoreano è entrato nella storia del cinema, diventando la prima opera in assoluto non in lingua inglese a riuscire a vincere il Premio Oscar per il miglior film. Il lungometraggio ha anche conquistato i premi per la migliore regia, la migliore sceneggiatura originale e per il miglior film internazionale.

Bong Joon-ho, in Parasite, non ha inserito creature o eventi fantascientifici (come invece accaduto in altri suoi lavori), ma solo due semplici famiglie. I protagonisti creano due variopinti quadri: da una parte c’è una famiglia benestante che vive in una lussuosa casa; dall’altra un nucleo familiare i cui membri sono costretti a fare i conti con la povertà. Il regista è riuscito a creare uno specchio dell’era delle fratture sociali.

Come già detto, la storia di Parasite gira intorno a due nuclei familiari con condizioni socio-economiche totalmente differenti. Ki-taek, Chung-sook, Ki-woo e Ki-jung sono i membri di una famiglia molto unita che vive con un sussidio di disoccupazione all’interno di un piccolo seminterrato. Ki woo, in seguito a una richiesta da parte di un amico, diventa il tutore del figlio di un ricco magnate. Dopo poco, Ki woo comprende l’opportunità e riesce a trovare un “lavoro” agli altri membri della famiglia.

Il cast di questo film è composto da Song Kang-ho (che ha recitato anche in Snowpiercer), Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Lee Jung-eun, Park Myeong-hoon, Chang Hyae-jin, Jung Ziso, Jung Hyeon-jun e Park Seo-joon.

Parasite è stato scritto e diretto da Bong Joon-ho, che nel 2017 è stato inserito da Metacritic nella lista dei migliori registi del XXI Secolo. Il cineasta ha inoltre diretto Okja, Snowpiercer, Madre e Memories of Murder.

Il secondo posto della classifica è occupato da 1917, il film di Sam Mendes (il regista di American Beauty, Skyfall e Spectre). Il lungometraggio racconta la storia di due giovani caporali britannici, Blake e Schofield, che vengono incaricati di attraversare le linee nemiche per consegnare un messaggio. Questa missione suicida potrebbe tuttavia salvare la vita a circa 1.600 uomini, tra cui il fratello di Blake, pronti a sferrare un’offensiva.

Con questo lungometraggio, Mendes racconta l’assoluto orrore della guerra, tra distruzione e morte. Non ci troviamo quindi davanti a una favola bellica, bensì a un monito rivolto a tutti gli spettatori, affinché nessuno dimentichi le inumane atrocità della guerra.

Il lungometraggio è stato realizzato con diversi piani sequenza, montati insieme per apparire come un unico piano sequenza ininterrotto. 1917 – film che presenta un forte impatto visivo – ha conquistato i Premi Oscar per i Migliori effetti speciali, per la Migliore fotografia e per il Miglior sonoro.

Gli argomenti di tendenza del 2020: le attrici e gli attori

Per quanto riguarda la lista degli interpreti, il primo posto è occupato da Tom Hanks, che – insieme alla moglie Rita Wilson – è stato uno tra i primi personaggi famosi a contrarre il COVID-19. Durante questo turbolento 2020, l’attore ha recitato in diversi film, tra cui Greyhound – Il Nemico Invisibile. Il film, diretto da Aaron Schneider, ha saltato la distribuzione nelle sale cinematografiche a causa del COVID-19, arrivando direttamente su Apple TV+, la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino.

Tom Hanks in Forrest Gump.

Hanks ha recitato anche in un lungometraggio che uscirà tra poche settimane: il film Notizie Dal Mondo arriverà in Italia, su Netflix, a partire dal 7 gennaio 2021. L’attore, che ha vinto durante la sua carriera due Premi Oscar, è conosciuto per diversi ruoli in alcuni film indimenticabili, come Forrest Gump, Apollo 13, Salvate Il Soldato Ryan, Il Miglio Verde, Cast Away, Era Mio Padre e The Post.

The Post Blu Ray

Blu Ray film

Il secondo scalino del podio nella classifica dedicata agli attori (tra gli argomenti di tendenza del 2020) è occupato da Joaquin Phoenix. Questo attore ha vinto l’Oscar al miglior attore protagonista, il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, il BAFTA al miglior attore protagonista e altri premi grazie alla sua performance nel film Joker.

Tom Hanks Joaquin Phoenix Amitabh Bachchan Ricky Gervais Jada Pinkett Smith Justin Hartley Lea Michele Eleazar Gómez Ansel Elgort Михаил Ефремов (Mikhail Olegovich Yefremov)

Tutte le altre classifiche sono disponibili nell’apposita pagina.