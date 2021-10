Sulla scia del successo incredibile di Squid Game una nuova serie coreana si prepara a fare il suo debutto mondiale: si tratta di Dr. Brain, la prima serie in coreano del servizio di streaming Apple Tv+.

La nuova serie coreana debutta in anteprima negli Stati Uniti il 3 novembre, in concomitanza con il lancio della piattaforma Apple TV+ in Corea del Sud, dove sarà disponibile dal giorno dopo. Lo streamer rilascerà nuovi episodi di Dr. Brain in tutto il mondo con cadenza settimanale, fino al 10 dicembre.

Questa nuova serie coreana è basata su un un fumetto digitale coreano (un cosiddetto webtoon) ed è un thriller di fantascienza: la trama segue le vicende di Sewon (interpretato da Lee Sun-kyun, già visto nel film premio Oscar Parasite), un brillante scienziato specializzato in neurobiologia, che vive un’orribile tragedia personale quando la sua famiglia è vittima di un misterioso incidente. Nel disperato tentativo di scoprire cosa sia successo, Sewon fa di tutto per risolvere il tragico mistero sperimentando delle “sincronizzazioni cerebrali” con i morti, con lo scopo di accedere ai ricordi di sua moglie alla ricerca di indizi sull’incidente.

La nuova serie coreana di Apple Tv+, annunciata nel maggio del 2019 da YG Entertainment e acquistata dallo streamer lo scorso ottobre, è diretta e prodotta da Kim Jee-woon (A Tale of Two Sisters, I Saw the Devil). Nel cast di Dr. Brain compaiono anche Lee You-young (Gansin), Park Hee-soon (My Name), Seo Ji-hye (Sa-rang-eui bul-sa-chak) e Lee Jae-won (Mr. Queen). Ecco il trailer diffuso da Apple Tv+.

Questa nuova serie coreana arriva in un momento d’oro per la produzione audiovisiva sudcoreana, iniziato con la rivelazione Parasite e culminato nel chiacchieratissimo fenomeno mondiale di Netflix Squid Game. I numeri non saranno certo comparabili, vista la diffusione enormemente inferiore di Apple Tv+ rispetto a Netflix, ma l’accoglienza che Dr. Brain sarà in grado di ottenere andrà a tratteggiare ulteriormente la forza dell’offerta sudcoreana di contenuti audiovisivi esportabili in tutto il mondo.