Laura Pausini agli Oscar 2021 si esibirà nel pre-show con la canzone Io Sì (Seen), tema principale della colonna sonora del film La Vita Davanti A Sé. Il pubblico mondiale la vedrà solo nella notte tra domenica e lunedì ma la performance è già stata registrata, nelle scorse ore.

La Pausini infatti si trova ciò in America da qualche giorno e ha aggiornato i fan sulla performance che stava preparando, registrata stanotte con Diane Warren al piano. Lo show, infatti, che accoglierà le esibizioni musicali sulle note delle canzoni in gara agli Oscar 2021, non sarà trasmesso in diretta ma in differita a causa delle normative anti-Covid che hanno richiesto un’attenzione maggiore nella preparazione.

Laura Pausini agli Oscar 2021 potrebbe portarsi a casa la statuetta per la miglior canzone originale. Registrata la performance sulle note di Io Sì (Seen), appare sui social con una serie di immagini e con un commento emozionato: “È stato tutto così magico”, le sue parole.

Laura, poi, ricorda l’appuntamento nel pre-show della notte degli Oscar: “Appuntamento a Domenica durante il pre-show e in diretta dallo Union Station (LA) per la 93esima edizione degli Academy Awards”.

Negli scorsi giorni aveva scritto: “Mancano solo due giorni a quella che, comunque andrà, sarà una notte indimenticabile. Quant* in ansia come me? Nell’attesa vi comunico che da oggi è disponibile il vinile IO SI (SEEN) in tutte le lingue”, condividendo la possibilità di comprare il vinile di Io Sì (Seen) che contiene il brano in tutte le lingue.

Con Laura Pausini, nel pre-show degli Oscar 2021 si esibiranno Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton, Molly Sandén, artefici delle altre canzoni originali in nomination.

Io Sì (Seen) è stata scritta da Diane Warren nella sua versione originale in lingua inglese. L’adattamento in italiano è stato scritto invece dalla stessa Laura Pausini in collaborazione con Nicolò Agliardi. Agli Oscar 2021 è in gara nella colonna sonora del film La Vita Davanti A Sé di Edoardo Ponti che vanta già il merito di aver riportato sul grande schermo la grande attrice Sophia Loren.