Laura Pausini in America senza Paola, la figlia avuta con il compagno Paolo Carta. La cantante racconta sui social i giorni che hanno preceduto la sua partenza e l’impossibilità di viaggiare con i bambini con destinazione Stadi Uniti d’America.

“Questo viaggio purtroppo non lo possiamo vivere con la nostra Paola”, spiega. “Viaggiare con bambini in America è praticamente impossibile a causa delle restrizioni”, aggiunge.

Per i genitori non è mai facile lasciare i figli a casa, soprattutto quando si affronta un viaggio così lungo ed importante come quello di Laura Pausini con direzione Oscar 2021. Paola però è stata proprio colei che l’ha tranquillizzata e le ha detto di essere felice di restare a casa per non perdere i giorni di scuola.

Farà comunque il tifo per mamma Laura dalla televisione ma stavolta la sosterrà a distanza.

“Non è stato facile ma ancora una volta è stata lei da vera stella di casa e a trovare le parole per farci partire sereni”, spiega Laura Pausini che riporta le parole incoraggianti di sua figlia Paola: “Preferisco rimanere a casa perché posso andare a scuola, posso vedere i miei amici e stare coi nonni. Partire con voi mi obbligherebbe a stare in casa per 10 giorni, preferisco guardarvi in tv e fare il tifo per voi con Lila!“.

Paola dunque rimarrà in Italia mentre Laura e Paolo Carta volano dall’altra parte del mondo. Con lei a casa ci saranno i nonni. “La partenza non è stata comunque facile per me, avrei desiderato averla con me in un momento così importante”, precisa Laura Pausini sull’assenza di sua figlia Paola. “Ma ogni giorno imparo da lei, la sua allegria e la sua forza mi fanno capire che si, sono una mamma tanto fortunata!”, conclude nel suo post sui social. Ha condiviso una foto insieme a lei.