Cosa può mai succedere con Claudio Baglioni e Totti a Felicissima Sera? Lo show di Pio e Amedeo è già definito: portare sul palco le star e farle improvvisare assegnando loro un ruolo inedito. Se la settimana scorsa Tommaso Paradiso è diventato un cantante per matrimoni ieri sera, venerdì 23 aprile 2021, il cantautore romano ha duettato con il Capitano per antonomasia.

Claudio Baglioni e Totti a Felicissima Sera

Lo show irriverente di Pio e Amedeo inizia quando Francesco Totti, storico capitano della Roma, entra in scena accolto da Claudio Baglioni che intona: “Un capitano, c’è solo un capitano, un capitano, c’è solo un capitano”. Parte il coro da stadio ed è subito gag. Claudio Baglioni e Totti a Felicissima Sera uniscono le loro voci a quelle dei due conduttori pugliesi per cantare il grande classico Questo Piccolo Grande Amore.

“Per me è un onore, è come essere a un concerto di Claudio”, dice il Capitano incalzato da Pio e Amedeo. La Roma delle note e la Roma del pallone dominano Felicissima Sera, ma quando si tratta dei due conduttori pugliesi non ci si può aspettare che sia tutto finito lì. I due comici, infatti, intrattengono Totti con domande pungenti, anche sul suo ritiro dal mondo del calcio.

La nostalgia del Capitano

Non nasconde, Francesco Totti, il suo desiderio di ritornare in campo: “Mi toglierei qualche anno”. Il ricordo di quell’ultima partita prima del ritiro è ancora vivo, inevitabilmente. Quel giorno, racconta, pensò a cosa avrebbe fatto il giorno dopo, quando non avrebbe più messo gli scarpini.

Si parla anche del suo rapporto con Ilary e dei figli, ma Pio e Amedeo lo punzecchiano anche sull’omosessualità: “Nel calcio? C’è eccome, come in tutti gli sport”. Non mancano i riferimenti al calcio a Balotelli: “Nel calcio non si devono vedere queste cose”.