Tommaso Paradiso a Felicissima Sera si è preso protagonista, almeno per una notte, di una gag insieme al duo comico Pio e Amedeo indossando i panni del cantante per matrimoni. Figura quasi mitologica, quest’ultima, che solitamente viene impiegate negli sfottò dei paragoni denigratori, ma ieri sera qualcosa è cambiato.

Tommaso Paradiso a Felicissima Sera è entrato in scena per allietare il matrimonio improvvisato e intrattenere gli ospiti con una scaletta che è tipica delle circostante che tutti conosciamo. Il cantautore romano è tornato alla ribalta con la sua carriera solista, progetto nato dopo lo scioglimento dei Thegiornalisti e culminato ieri nel featuring con Rkomi per Ho Spento Il Cielo.

Insieme a Pio e Amedeo Tommaso Paradiso si è esibito su Canale 5 con un medley impostato a regola d’arte. Prima I Watussi di Edoardo Vianello, poi Maracaibo di Lu Colombo e ancora Balla di Umberto Balsamo, La Bamba di Ritchie Valens e Lauretta Mia di Enrico Musiano. Una setlist che non manca mai nei balli di gruppo e nei trenini, quando le libagioni sono in pieno corso.

Dopo il revival medley Tommaso Paradiso a Felicissima Sera propone una carrellata dei suoi successi, e non dimentica la sua storia con i Thegiornalisti. Della sua ex band canta, infatti, Felicità Puttana e Riccione e conclude con il suo singolo Ricordami.

Non mancano le punzecchiate di Pio e Amedeo: “Sappiamo che hai aperto un ristorante, che dirigi film. Bella idea: dopo il Covid aprirai una fabbrica di mascherine?”.

Nel frattempo il cantautore è in attesa di poter pubblicare il suo nuovo album Sulle Nuvole ma, come per tante altre novità musicali, si ritrova costretto a rimandare a data da destinarsi. Tommaso Paradiso a Felicissima Sera riprova l’emozione del palco, un momento cui tutti gli artisti aspirano dall’inizio della pandemia che ha messo in ginocchio il mondo dello spettacolo.

Quando hai finito i parenti a cui brindare… ma non molli lo stesso! #FelicissimaSera pic.twitter.com/yem8I4EQrs — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 16, 2021