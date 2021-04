Già è possibile acquistare gli AirTag su Amazon, freschissimi di lancio dopo l’evento Apple che si è svolto in questa settimana che volge al termine. I tracker Bluetooth erano attesi da molto tempo, normale che abbiano destato tanto interesse, considerando anche il loro prezzo abbastanza contenuto, almeno se considerato in relazione a quello di tanti altri prodotti del brand di Cupertino.

All’indomani della presentazione degli AirTag Apple, sulle nostre pagine, la nuova soluzione tecnologica è stata ampiamente approfondita in ognuna delle sue caratteristiche. I nuovi tracker, se applicati a qualunque oggetto di uso comune al quale ci si tiene particolarmente (come chiavi, borselli, porta documenti) consentono di non perdere mai proprio quanto ha di valore. Grazie ad un segnale acustico di alert o anche con le coordinate spaziali fornite dell’app Dov’è, è possibile ritrovare quanto smarrito.

La vendita degli AirTag su Amazon arriva praticamente in contemporanea con quella ufficiale dello store Apple partita ieri 23 aprile. Proprio sullo noto e-commerce la soluzione è subito disponibile all’acquisto. Il prezzo unitario del tracker è di 35 euro: non poteva che corrispondere a quello di listino, almeno all”indomani del lancio commerciale ma naturalmente non sono previste spese di spedizione.

Novità Apple AirTag Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa...

AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o...

L’utilità del nuovo ritrovato tecnologico è innegabile e pure la sua potenziale applicazione in più ambiti. Per questo motivo, è possibile acquistare gli AirTag su Amazon anche nella confezione da quattro unità di prodotto. Il multi-pack consentirà di risparmiare una ventina di euro, considerando che il poker di tracker costa 119 euro e non 140 euro.

In entrambi i casi, la consegna del nuovo prodotto avverrà nella prossima settimana, più esattamente entro la data del 30 aprile. Va ricordato che, per funzionare, la soluzione hi-tech dovrà essere associata ad un iPhone con l’aggiornamento iOS 14.5 ormai prossimo al lancio (probabilmente martedì prossimo 27 aprile).