Come funzionano gli AirTag Apple presentati nella giornata di ieri 20 aprile da Apple? Va precisato subito che il loro prezzo è alla portata di molte tasche, anche perché è possibile effettuare anche l’acquisto in confezioni con più unità di prodotto. Tra l’altro, il nuovo ritrovato tecnologico è anche personalizzabile con un’incisione a piacere, del tutto gratuita in caso di acquisto dallo store Apple.

Come funzionano gli AirTag

Gli AirTag possono essere definiti come dei piccoli tracker bluetooth che, abbinati ad un oggetto, consentono di tracciarlo prima e poi ritrovarlo con l’app Dov’è disponibile per iPhone e iPad. La loro forma è circolare e le dimensioni davvero contenute. Sul retro c’è una parte removibile che consente la sostituzione della batteria (la cui durata è tuttavia garantita per un anno). Il dispositivo contiene un altoparlante che ha lo scopo di emettere un segnale acustico per il ritrovamento di un oggetto. La soluzione ha la certificazione IP68, dunque è resistente ad acqua e polvere.

Per associare gli AirTag allo smartphone o al tablet, bisognerà semplicemente aprire l’app Dov’è e dunque avvicinare i device. La procedura sarà automatica e veloce. Il nuovo dispositivo potrà essere nominato a piacimento per segnalare esattamente l’oggetto al quale si riferisce. Cosa succede dunque nel caso di smarrimento di qualcosa? Si può scegliere prima di far riprodurre un suono di segnalazione proprio all’AirTag per individuarlo. Nel caso quanto perso sia distante invece, attraverso l’app di riferimento si otterranno tutte le indicazioni per il ritrovamento. Il nuovo chip U1 utilizza la tecnologia Ultra Wideband e consente un rilevamento ancora più preciso nello spazio.

Con gli AirTag, Apple assicura il rispetto della privacy. Nessun dato sulla propria posizione sarà mai archiviato all’interno del dispositivo e le informazioni dell’app Dov’è sono comunque protette da crittografia end-to end. Per concludere, i nuovi ritrovati tecnologici funzioneranno solo con iPhone e iPad aggiornati a iOS 14.5 o iPadOS 14.5. Quest’ultimo aggiornamento sarà disponibile dalla settimana prossima.

Prezzo degli AirTag

Gli AirTag saranno messi in vendita in Italia da questo venerdì 23 aprile, a partire dalle ore 14. Il loro prezzo unitario è di 35 euro. Si potrà risparmiare sull’acquisto di un pacco di 4 accessori a 119 euro. Sarà possibile incidere gratuitamente emoji, lettere e numeri sulla soluzione in forma gratuita, segnalando la propria preferenza subito al momento dell’acquisto su Apple Store online. Probabilmente l’opzione sarà garantita ben presto anche presso i negozi fisici.