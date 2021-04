Tornano molti veterani del cast ma ci saranno anche parecchi esordienti in Elite 4, la nuova stagione del thriller adolescenziale spagnolo di Netflix in arrivo il 18 giugno.

Elite 4 è il nuovo capitolo (ma non ultimo, visto che è stata rinnovata per una quinta stagione) della serie di Carlos Montero, autore e regista della miniserie Netflix Il Caos Dopo di Te. Dopo la terza stagione, il format ha dovuto rimescolare le carte e dire addio ad alcuni volti storici lasciandone entrare di nuovi. E i poster characters diffusi dalla piattaforma danno uno sguardo d’insieme a come sarà il gruppo di studenti de Las Encinas che monopolizzerà la trama della nuova stagione.

Se Elite 4 dice addio a personaggi amati come Carla (Ester Expósito) o Lu (Danna Paola), accoglie invece nuovamente i veterani Guzmán (Miguel Bernardeau), Rebeka (Claudia Salas), Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso) e Ander (Arón Piper).

Tra le new entry di Elite 4 si fanno strada il trio di fratelli interpretato da Manu Ríos, Carla Díaz e Martina Cariddi, figli del nuovo preside della scuola (Diego Martín) pronti a portare scompiglio tra le fila degli studenti. Inoltre si aggiunge al cast Pol Granch, che interpreta il nuovo interesse amoroso di Cayetana (Georgina Amorós).

Proprio lo scontro tra veterani e nuovi arrivati in Elite 4 farà esplodere uno scontro tra gli studenti abituali con le loro regole interne e e il nuovo corso impresso tanto dal preside quanto dagli allievi novelli. Come sempre non mancherà “una tragedia, con una vittima e un carnefice di cui dovranno scoprire l’identità“.

Ecco i poster dei personaggi di Elite 4, che sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix con tutti i 10 episodi della stagione dal 18 giugno.