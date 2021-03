Danna Paola ha lasciato Elite alla fine della terza stagione, insieme a buona parte del cast principale: il pubblico non rivedrà il personaggio di Lucrecia nel quarto capitolo che sta per arrivare su Netflix e l’attrice ha spiegato, aprendosi per la prima volta sull’argomento, cosa ha motivato quella scelta.

Come altri attori della serie di Carlos Monteiro, Danna Paola ha lasciato Elite quando la serie era al massimo della sua popolarità: in due anni, è diventata una delle serie spagnole più viste al mondo, sulla scia del successo de La Casa di Carta. Ma alla fine della terza stagione la serie ha visto uscire di scena molti degli allievi de Las Encinas, predisponendo un rinnovo radicale dei personaggi con nuovi studenti che entreranno a far parte del prestigioso liceo negli episodi della stagione 4.

Quando Danna Paola ha lasciato Elite la scelta è parsa coraggiosa perché il successo della serie era probabilmente al suo apice, ma è anche vero che a quel punto si è profilato il rischio di rimanere incastrati nel personaggio dell’eterna liceale. Secondo l’attrice, però, la motivazione principale a spingerla all’addio è stata la volontà di dedicarsi alla sua carriera di cantautrice senza doversi dividere tra il set e lo studi d’incisione.

Danna Paola ha lasciato Elite sostanzialmente perché i ritmi di una carriera su un doppio binario erano diventati insostenibili. Ospite del programma televisivo El Hormiguero, l’attrice ha motivato così la sua decisione di lasciare la serie, che ha preso dopo averne discusso insieme ad altri colleghi.

È stata dura. Quando hanno iniziato a parlare della quarta stagione di Elite, l’abbiamo deciso tra tutti noi che siamo usciti. Dico sempre che ho giocato a fare Hanna Montana perché all’epoca ho diviso la mia vita tra quella di un’attrice e quella di una cantante al tempo stesso. Stavo pubblicando Mala Fama, una delle canzoni più ascoltate da quando faccio musica. È stato molto bello perché io mi è piaciuto lavorare e dare il 100% nel mio lavoro perché sono una perfezionista e maniaca del lavoro ma non potevo più dividermi. Lasciavo le riprese Elite e andavo in studio, poi tornavo a casa e facevo interviste, volavo nei fine settimana, non sono arrivata a Miami un giorno perché mi sono addormentato. Era complicato condurre quella doppia vita e sono molto coinvolta con il mio personaggio e alla fine Lucrecia ha vissuto in me. Lucrecia ero io ed era molto difficile creare il personaggio di una cantante.

Alla fine la carriera musicale ha avuto la meglio e Danna Paola ha lasciato Elite per concentrare tutte le energie sull’album che stava per lanciare.