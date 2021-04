Sta decisamente spopolando in questi giorni e ore la truffa del pacco non consegnato via SMS. Si tratta di un semplice messaggio di testo che sta raggiungendo molti italiani e che include una nota di avvertimento allarmante all’apparenza. Il destinatario è invitato a confermare delle credenziali per ricevere una spedizione: in caso contrario, un fantomatico pacco appunto ritornerà al mittente.

Non è affatto la prima volta che SMS di questo tipo vengono inoltrati ai malcapitati di turno. Nel recente passato è accaduto che questi messaggi sembrassero provenire direttamente da Amazon o da specifici corrieri del tutto estranei al tentativo di raggiro. Questa volta siamo al cospetto di una comunicazione che non fa riferimento a società o realtà e-commerce note ma non per questo il tentativo di truffa è meno grave. Almeno nella comunicazione fake giunta alla nostra redazione come segnalazione, il numero di riferimento del mittente sarebbe 8654.

Dove si cela il maggiore rischio nella truffa del pacco non consegnato? Il nuovo SMS riporta un link ipertestuale dove le ignare vittime dovrebbero confermare le loro credenziali di accesso. Chi abbocca nella trappola viene reindirizzato su un form nel quale sono richiesti preziosi dati personali, anche quelli relativi alla propria carte di credito o debito personale. I malfattori di turno dunque sfruttano tutti i dettagli sensibili forniti in buona fede per sottrarre anche ingenti quote di denaro senza alcuna autorizzazione.

A chiunque capita di dover attendere uno o più spedizioni da più e-commerce durante la settimana. Per questo motivo, la truffa del pacco non consegnato come quella presa in esame oggi nell’ultimo SMS ha preso piede tra gli italiani. il consiglio utile è sempre quello di evitare di fornire dati personali attraverso form, dunque non dare peso a comunicazioni identiche o molto simili a quella messa in evidenza ad inizio articolo.