The Nevers in italiano su Sky Atlantic: a partire da stasera, lunedì 19 aprile, il canale manderà in onda gli episodi doppiati della serie tv creata da Joss Whedon.

Ambientata in epoca vittoriana, la storia segue un gruppo di donne dalle capacità straordinarie che combattono contro le forze del male e una società che non le accetta perché ‘diverse’. Tutti coloro che appartengono a questa classe sociale sono in serio pericolo. Leader di questo gruppo di Touched (ovvero toccati) è la vedova Amalia True, una donna combattiva che insieme alla sua brillante assistente e inventrice Penance Adair danno asilo ai nuovi ‘orfani’. Per salvarli, però, dovranno scontrarsi contro nemici che non esiteranno a usare la forza bruta pur di annientarli.

Stasera andrà in onda l’episodio pilota doppiato in italiano intitolato I Toccati. A seguire, l’episodio 1×02 in lingua originale. L’ispettore Mundy indaga sul rapimento di Mary e interroga le ospiti dell’orfanotrofio. Amalia capisce subito che l’uomo è in qualche modo legato a Miss Brighton. Intanto, Lavina ha organizzato un evento per mostrare all’alta società che “i Touched” non rappresentano una minaccia e invita Penance, Myrtle, Lucy, Harriet e Primrose. Maladie vuole sapere tutto sul canto di Mary.

Nel cast di The Nevers su Sky Atlantic, Laura Donnelly nei panni di Amalia True, l’eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink. Al suo fianco, Ann Skelly che interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice.

Olivia Williams è Lavinia Bidlow, leader delle “Touched,” come vengono chiamate le donne che hanno all’improvviso manifestato dei superpoteri: James Norton è di Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni; Tom Riley è Augustus ‘Augie’ Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia.

L’appuntamento con The Nevers in italiano è su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 19 aprile (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW). In contemporanea, continua la messa in onda degli episodi in versione originale sottotitolata, sempre alle 3 del mattino del lunedì. Successivamente, dal 19 aprile, in replica alle 22.15 sul canale satellitare di Sky.