La Compagnia del Cigno 2 torna in onda questa sera pronta a mettere alle strette il maestro interpretato da Alessio Boni. Questi nuovi episodi stanno mettendo a dura prova il protagonista ma anche i suoi ragazzi che dovranno districarsi tra i problemi della vita adulta, la musica e i loro sentimenti. Sullo sfondo rimane il passato che bussa alla porta di Marioni lasciandolo dubbioso e, se vogliamo, anche un po’ impaurito. Ma cosa succederà ancora e perché il nuovo arrivato continua a girare il dietro nella piaga della vita del maestro?

Le anticipazioni del 25 aprile de La Compagnia del Cigno 2

Le anticipazioni de La Compagnia del Cigno 2 in onda il prossimo 25 aprile con la sua terza puntata, rivelano che i ragazzi saranno chiamati a contendersi una borsa di studio. Ad andare in onda saranno due nuovi episodi dal titolo “Prepararsi a combattere” e “La competizione” in cui a scuotere tutti ci penserà l’arrivo di una direttrice di una scuola americana di successo. Sarà proprio lei ad avere a che fare con questa misteriosa borsa di studio che metterà di nuovo in competizione i ragazzi di Marioni proprio per volere di Teoman il cui unico intento sembra proprio quello di mettere tutti in crisi e alle strette. La questione impensierirà Marioni che non è propenso a vedere i loro ragazzi uno contro l’altro e questo potrebbe portarlo di nuovo allo scontro con il nuovo maestro del Convitto e sua vecchia conoscenza.

Ecco il promo della seconda puntata in onda oggi, 18 aprile:

Anche nella puntata di questa sera de La Compagnia del Cigno 2 le cose non andranno meglio visto che Teoman sembra interessato ad Irene che, invece, trova esagerato l’atteggiamento del marito. L’appuntamento con Alessio Boni e i suoi è fissato per le 21.30 circa di oggi, 18 aprile, proprio su Rai1. Gli ascolti saranno stabili e caleranno ancora dopo il tiepido esordio della scorsa settimana?