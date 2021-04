Dopo due anni di attesa e con un salto temporale di due anni, La Compagnia del Cigno 2 prenderà il via su Rai1 portando i ragazzi/musicisti di nuovo sullo schermo guidati dal ‘cattivo’ maestro interpretato da Alessio Boni e una serie di new entry. Vita privata, amicizia e musica continueranno ad intrecciarsi per la gioia del pubblico che da questa sera, e per ben sei puntate, avrà modo di seguire le peripezie dei ragazzi protagonisti che, dopo il diploma, dovranno prendere in mano le redini della loro vita da ‘adulti’, cosa è cambiato da allora e cosa è successo?

La Compagnia del Cigno, dove eravamo rimasti?

Nel finale della prima stagione, Domenico era riuscito a creare il brano perfetto alla fine di una serata bellissima e una rimpatriata con i suoi amici ed è proprio a loro che presenta quello che possiamo definire un vero e proprio inno della Compagnia. Dall’altra parte c’è il “cattivo” della fiction, il maestro Marioni che si congeda dai suoi allievi ripensando proprio all’inizio della loro avventura, il momento in cui ha messo insieme i ragazzi dando vita alla Compagnia del Cigno. Nell’ultima puntata proprio loro si sono ritrovati insieme ad Amatrice da Matteo mentre anche Marioni ha il suo lieto fine quando scopre che la moglie Irene ha deciso di riprovarci mettendo insieme un nuovo equilibrio e decidendo di tenere il bambino.

La trama delle prime puntate de La Compagnia del Cigno 2

A questo punto, due anni dopo, possiamo sperare che i due siano ancora insieme e che Marioni ci regalerà la sua nuova versione da padre e non solo da burbero maestro, ne La Compagnia del Cigno 2. Barbara, Sofia, Sara, Matteo, Domenico, Robbo e Rosario sono sempre legati alla musica e al loro mentore ma le sfide si fanno ogni giorno più toste e la competitività più aspra e il loro legame vacillerà quando farà il suo ingresso il nuovo maestro, Teoman Kayà che ha studiato nello stesso Conservatorio. A quando pare il nuovo maestro un tempo era molto amico di Luca ma tutto poi è cambiato quando un tradimento ha distrutto tutto portando all’addio. Arriverà in città adesso pronto a distruggere Marioni e anche i suoi ragazzi?