Felicissima Sera si prepara a tornare in tv regalando (dipende comunque dai punti di vista) Pio e Amedeo al pubblico fedele di Canale5. Secondo le ultime novità in arrivo dagli spostamenti e i cambi di programmazione della rete ammiraglia del Biscione, sembra proprio che Felicissima Sera prenderà il posto che Tu si Que Vales lascerà vacante dopo la semifinale e la finalissima previste per la fine di questo mese.

Pio e Amedeo andranno in onda al sabato sera, in replica, a partire dal 26 novembre, salvo cambiamenti, e per un totale di tre puntate, quindi fino al10 dicembre. A quel punto al sabato sera dovrebbe avere spazio la programmazione natalizia prima del ritorno di Maria de Filippi con la nuova edizione di C’è Posta per Te.

Slittamenti e novità anche in materia di serie tv e, in particolare, in relazione all’annunciato arrivo di Passaporto per la Libertà e Le indagini di Padre Clement. La messa in onda era prevista già per la prossima settimana ma tutto è cambiato ancora in corso e la programmazione di Passaporto per la Libertà è prevista dal 24 novembre al giovedì sera mentre Le Indagini di Padre Clement, che si intitolerà Con l’aiuto del Cielo, debutterà martedì 22 novembre. Ultima novità riguarda ancora il prime time e il Grande Fratello Vip che cederà il posto proprio alla serie straniera dal 24 novembre rallentando la sua corsa e andando in onda solo al lunedì.

Le novità della programmazione riguarderanno presto anche il pomeriggio visto che la soap spagnola Una Vita è in dirittura di arrivo. Il prossimo 12 novembre, salvo cambiamenti, la soap dovrebbe andare in scena con l’ultima puntata e da giorno 14 dovrebbero avere più spazio gli altri programmi già in onda.