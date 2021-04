Ho Spento Il Cielo di Rkomi con Tommaso Paradiso è disponibile da oggi, mercoledì 14 aprile, e da venerdì 16 aprile sarà anche in radio. Il nuovo singolo di Rkomi vanta un featuring d’eccezione: quello di Tommaso Paradiso, ora solista ma conosciuto per il percorso al fianco della band Thegiornalisti.

Ho Spento Il Cielo è il primo singolo estratto dal nuovo album di Rkomi in uscita il prossimo 30 aprile. Taxi Driver, questo il titolo del nuovo disco di inediti del cantante, segue la pubblicazione del precedente, Dove Gli Occhi Non Arrivano.

Taxi Driver è un progetto inedito frutto di un lungo lavoro sulle canzoni che ha portato Rkomi alla ricerca di nuovi stimoli. Il titolo del progetto è una citazione cinematografica ma spiega perfettamente il concept del disco nell’immagine di un tassista che si muove in una metropoli.

Il parallelismo con il tassista è dovuto allo spirito di Rkomi: l’artista entra in mondi e storie diverse, senza perdere la propria identità e i tratti che lo contraddistinguono, spingendosi sempre più lontano.

Il disco è in pre-order in quattro formati: Cd e LP autografato in esclusiva Amazon, CD + T-shirt e Taxi Driver Kit.

Ad anticipare l’uscita dell’album è Ho Spento Il Cielo di Rkomi con Tommaso Paradiso, un pezzo introspettivo accompagnato da un video ufficiale disponibile su YouTube che prosegue la narrazione anticipata dal trailer precedente.

Il primo album di Rkomi si deve al 2017: Io In Terra è stato apprezzato immediatamente sia dal pubblico che dalla critica. L’anno successivo ha pubblicato il libro/EP Ossigeno e nel 2019 è stato rilasciato Dove Gli Occhi Non Arrivano, certificato disco di platino.

Testo Ho Spento Il Cielo di Rkomi con Tommaso Paradiso

Senti,

non si cammina ad occhi chiusi

e alle fortune credono solo gli stupidi

una canzone triste

non dovrebbe neanche esistere

A me non fa paura

averti cosi vicino

a me non fa paura

ma paura da morire

dentro il mio giubbotto

ho provato un po’ di tutto

dal freddo di una notte

sei un angelo senza bussola

so che posso cadere

rose rosse sai sempre dirmi

cosa farmene di un respiro affannato

so che posso cadere

nel punto in cui sei te

ora dimmi cosa farmene

dimmi cosa fare

dimmi cosa fare

Ma come un angelo posso cadere

nel punto esatto in cui ti trovi tu

senza più ali senza più preghiere

e non voler tornare mai più su

ho dato tutto solo per restare

nel punto esatto in cui ti trovi tu

ho spento il cielo

per ritrovare

l’unica luce dove adesso sei tu

E poi succede

che parliamo d’amore

senza un me e te

e poi finisce tutto senza un perché

e poi finisce tutto senza un perché

senza dirci niente

io ti voglio bene

ma non posso darti le stelle

anche moltiplicando l’affetto che provo per te

io ti voglio bene

ma non posso mancarti a tal punto da farti impazzire

o partire

lo sai che non amo saperti da sola qua sola

dimmi cosa fare

Ma come un angelo posso cadere

nel punto esatto in cui ti trovi tu

senza più ali senza più preghiere

e non voler tornare mai più su

ho dato tutto solo per restare

nel punto esatto in cui ti trovi tu

ho spento il cielo

per ritrovare

l’unica luce dove adesso sei tu

dove adesso sei tu

Io ti voglio bene

io ti voglio bene

dimmi cosa fare

Ho dato tutto solo per restare

nel punto esatto in cui ti trovi tu

ho spento il cielo

per ritrovare

l’unica luce dove adesso sei tu

dove adesso sei tu

dove adesso sei tu