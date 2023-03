Viaggio Intorno Al Sole è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Da Space Cowboy, il suo debutto solista dopo l’esperienza con i Thegiornalisti, il cantautore romano è pronto a ritornare con nuova musica.

Nell’annunciare la novità Tommaso Paradiso si avvale di una citazione colta: l’incipit di Troppo Forte di Carlo Verdone. Nella celebre scena che apre il film – con le musiche di Antonello Venditti, tra l’altro – Oscar Pettinari simula un amplesso con il flipper dopo aver visto un cliente impacciato nella partita. Oscar batte il record con 995.000 punti e si rivolge al barista: “A’ puffo, che me tiri ‘na penna per favore? Daje!”. Quindi il protagonista scrive sul display del flipper il suo record.

La stessa cosa fa Tommaso Paradiso. Nel teaser lo vediamo insieme alla sua band. Il cantautore posa il microfono sull’asta e si rivolge ad un musicista: “Passame er pennarello”, il suo sodale esegue l’ordine e il cantautore scrive sul vetro del flipper il titolo e la data di uscita del singolo.

Viaggio Intorno Al Sole sarà fuori il 24 marzo 2023. Il brano non è incluso in Space Cowboy, un dettaglio che potrebbe preannunciare l’arrivo di un secondo album da solista. Ciò, ancora, non è specificato. “Cominciavo a sentire troppo la vostra mancanza, arrivo”, scrive l’ex frontman dei Thegiornalisti in calce al teaser.

Viaggio Intorno Al Sole segue la scia di Piove In Discoteca, il primo vero inedito dopo l’album di esordio. Dopo i Thegiornalisti, quindi, Tommaso Paradiso non è rimasto fermo. Nel frattempo ha scritto per i The Kolors (Leoni Al Sole) e ha duettato con Rkomi (Ho Spento Il Cielo).

La sua musica rimane un revival del pop cantautorale italiano degli anni ’80 e ’90, con chiari riferimenti alle grandi hit di Lucio Dalla, Antonello Venditti e tanti altri.

