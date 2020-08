Ricordami è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso prima dell’album da solista: la data di uscita

Il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso sarà Ricordami. Il brano è il quarto step della carriera solista del cantautore romano dopo lo split con la sua ex band Thegiornalisti.

L’artista lo ha annunciato nell’ultima ora sul suo canale Instagram. L’anteprima mostra l’artwork del singolo, un dipinto di una nave con passeggeri e orchestra a bordo.

Ricordami, il nuovo brano dell’artista romano, sarà fuori il 2 settembre su tutti i digital stores e dal 4 settembre su tutte le radio. Dopo Non Avere Paura, I Nostri Anni e Ma Lo Vuoi Capire? il cantautore anticipa ancora l’album di debutto della sua carriera solista, la cui uscita è stata recentemente posticipata alla primavera 2021 insieme al tour riprogrammato per rispettare le normative sul contenimento della pandemia del COVID-19. A tal proposito l’artista si era espresso al Medimex in diretta social per raccontare la sua nostalgia del live.

Nell’anteprima si sente un pianoforte, probabilmente l’intro del brano, seguito poi da percussioni elettroniche, uno stile che ricorda non poco il sound dei Thegiornalisti.

Le atmosfere, infatti, si rifanno ancora alla musica italiana degli anni ’80 e ’90. Nelle ultime 48 ore Tommaso Paradiso ha pubblicato un’immagine che lo ritrae insieme al suo cane per celebrare la Giornata Internazionale del Cane che ricorreva il 26 agosto 2020, accompagnando il post con una citazione da Una Carezza In Un Pugno di Adriano Celentano: “A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai”.

Dell’album di debutto dell’ex leader dei Thegiornalisti si sa poco. Il suo ultimo album con la band è Love (2018) e un anno dopo, nel 2019, ha annunciato l’abbandono del progetto per seguire la sua carriera solista, specialmente dopo il concerto al Circo Massimo.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è prodotto da Katoo (Francesco Catitti) e ha il caratteristico sapore retrò, grazie soprattutto alla presenza di un sax.