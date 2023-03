Dopo l’annuncio del nuovo singolo, ecco il calendario dei concerti di Tommaso Paradiso nel 2023 con un tour nei palazzetti. Il cantautore romano ha rotto il lungo silenzio discografico e concertistico dopo il lancio dell’album di debutto Space Cowboy e oggi è pronto per rimettersi in gioco con nuovi spettacoli e nuova musica.

Concerti di Tommaso Paradiso nel 2023: le date

Dopo Tommy 2022, ecco Tommy 2023: questo il nome che l’ex frontman dei Thegiornalisti sceglie ogni anno per i suoi concerti, uno show in cui il cantautore presenta la sua nuova musica sempre influenzata dal meglio del pop anni ’80. Di seguito tutte le date del tour nei palazzetti:

16/11 ROMA – Palazzo dello sport

19/11 NAPOLI – Palapartenope

21/11 BARI – Palaflorio

25/11 PADOVA – Kioene Arena

28/11 MILANO – Mediolanum Forum

02/12 CATANIA – Palacatania

02/12 TORINO – Pala Alpitour

I biglietti saranno disponibili con le prevendite a partire dalle ore 14 di mercoledì 22 marzo.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Il 24 marzo 2023 sarà fuori Viaggio Intorno Al Sole, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Nelle ultime ore il cantautore ha pubblicato un teaser in cui si possono sentire molti artifici elettronici insieme alle immancabili percussioni riverberate nello stile degli anni ’80.

Il brano è stato scritto dallo stesso Tommaso Paradiso insieme a Matteo Cantaluppi, che ha anche prodotto il singolo. Viaggio Intorno Al Sole è un pezzo elettropop in cui l’ex Thegiornalisti si lascia andare in una liberatoria canzone d’amore, un sentimento troppe volte tormentato ma che in questa occasione diventa motivo di una felicità incontenibile.

Tommaso Paradiso, del resto, è anche l’autore di tantissime canzoni d’amore di successo sin dai tempi della band. Il suo stile si rifà ai più grandi cantautori degli ultimi 40 anni, da Lucio Dalla ad Antonello Venditti.

