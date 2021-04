Emanuele Aloia pubblica l’album d’esordio Sindrome Di Stendhal, un lavoro realizzato in un anno e mezzo che ha avuto inizio con la realizzazione della canzone Girasoli, divenuta virale.

“Ha generato numeri impressionanti”, commenta il cantante, ripensando al grande successo di Girasoli che gli ha consentito di iniziare a costruire il suo pubblico fino alla pubblicazione di Sindrome Di Stendhal.

“Non è un concept album”, ci tiene a precisarlo. “Dal punto di vista concettuale ha riferimenti artistici e letterari ma ci sono anche canzoni che non presentano citazioni. Quando vado a scrivere una canzone gioco tanto d’istinto e cerco sempre di costruire meno dal punto di vista testuale”.

Nello stesso giorno del disco esce anche il nuovo singolo, Notte Stellata, la canzone con più citazioni in assoluto, a cui Aloia tiene in modo particolarmente. Segue il successo di L’Urlo Di Munch e Il Bacio Di Klimt, quest’ultimo certificato doppio disco di platino e alla posizione numero 20 della classifica delle canzoni più acquistate del 2020.

Sindrome Di Stendhal è stato presentato in anteprima con una Live in esclusiva su TikTok dalla galleria degli Uffizi di Firenze. In occasione della diretta, Aloia ha incontrato Eike Schmidt, cantautore e direttore del museo.

L’incontro tra Emanuele Aloia e Le Gallerie degli Uffizi su TikTok è un’operazione della quale Paul Hourican, Head of Music Operations TikTok Europa è molto orgoglioso.

Chiamato ad intervenire, dichiara:

“Quello a cui stiamo prendendo parte oggi è qualcosa di molto speciale: un’incredibile collaborazione creativa. L’unione di musica e arte: da un lato un’istituzione culturale di fama mondiale come Le Gallerie degli Uffizi, dall’altra un giovane artista emergente Emanuele Aloia, sostenuto da un’etichetta discografica che crede e sostiene il talento. È l’incontro di fattori meravigliosi per creare qualcosa di nuovo che possa ispirare gli altri. Ciò che unisce tutto, è TikTok che diventa il luogo di condivisione, incontro e scoperta. Questo rende me, e il nostro team, molto orgogliosi. L’espressione creativa e l’arte in molte forme – inclusa la musica – avranno sempre un posto speciale su TikTok. Ci impegniamo per essere, oggi e sempre, una casa per la musica, per gli artisti e i creator e continueremo a sostenere il business musicale a livello globale”.