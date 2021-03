Si intitola Sindrome di Stendhal l’album di Emanuele Aloia. Verrà rilasciato venerdì 16 aprile 2021 ed è per il cantante il suo disco d’esordio. Da oggi è disponibile in preorder.

Per Emanuele Aloila il rilascio di un intero disco di inediti arriva dopo il grande successo degli ultimi singoli. Il Bacio Di Klimt ha fatto impazzire i social raggiungendo il disco di platino e la posizione numero 20 nella classifica delle canzoni più acquistate del 2020 all’interno della TOP 100 FIMI Italia. A seguire, ha rilasciato il singolo Girasoli, certificato disco d’oro.

L’album di Emanuele Aloia è già stato anticipato, inoltre, dal singolo L’Urlo Di Munch e dal brano Quando Dio Ti Ha Inventata che ha traghettato i fan verso Sindrome Di Stendhal, in uscita dopo Pasqua.

“Nella vita mi è capitato spesso di perdere l’equilibrio. Non l’ho perso solo nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti felici. Quando finisco di scrivere una canzone e la riascolto se si crea la giusta magia, mi perdo dentro le parole iniziando ad avere vertigini. In questo disco le canzoni non hanno tempo”, racconta Emanuele Aloia a proposito del suo primo album di inediti.

“L’unica reale ambizione è quella di far trovare alle persone l’armonia nel disequilibrio. Credo che esista musica anche nel caos, dentro una caduta, nel mare di un pianto e forse proprio lì, si nascondono le canzoni più belle”, le sue parole in conclusione di una riflessione sul progetto di prossima pubblicazione.

In Sindrome Di Stendhal c’è il mondo di Emanuele Aloia, un mondo popolato da pittori, scrittori e dalle parole e protagonisti delle opere d’arte più famose di sempre: dalla Venere di Botticelli a Banksy, da Romeo e Giulietta all’eterno ritorno di Nietzsche, argomenti che Aloia tratta anche nelle sue canzoni.

Classe 1998, Emanuele Aloia si è fatto apprezzare dal pubblico di TikTok che lo ha poi seguito ovunque supportando la sua musica.