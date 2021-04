Stanno venendo a galla alcuni dettagli importanti, in queste ore, a proposito di problemi gravi che sono stati risolti per gli utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor. Mi riferisco in modo più dettagliato all’aggiornamento di aprile, che sta iniziando a mettere piede a bordo di alcuni modelli anche qui in Italia in questi giorni. Difficile dire se l’intervento consentirà di archiviare questioni specifiche, come quella esaminata in settimana a proposito del cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, ma vale la pena soffermarsi sulle informazioni raccolte finora.

I problemi risolti per Huawei e Honor con l’aggiornamento di aprile

Una sorta di bollettino specifico, in relazione al recente aggiornamento di aprile, ci arriva direttamente dal sito Huawei Update. Si parla ad esempio di una vulnerabilità di overflow di numeri interi in alcuni telefoni Huawei, che a quanto pare poteva consentire a terzi di eseguire del codice sui dispositivi con EMUI 11.0.0, EMUI 10.1.1, EMUI 10.1.0, EMUI 10.0.0, EMUI 9.1.1, EMUI 9.1.0, Magic UI 4.0.0, Magic UI 3.1.1, Magic UI 3.1.0, Magic UI 3.0.0 e Magic UI 2.1.1.

In secondo luogo, è stata risolta una vulnerabilità per la connessione WiFi che poteva causare il reindirizzamento delle app. Il terzo elemento centrale con il nuovo aggiornamento di aprile di concentra invece sulla vulnerabilità di overflow dell’heap in alcuni telefoni Huawei. Ancora, è stato risolto un problema DoS in alcuni telefoni Huawei, con il quale si potevano oltrepassare servizi di sicurezza su un dispositivo rooted. L’ultima anomalia, riguardava la possibilità di estrarre non precisate informazioni dai device Huawei.

Insomma, sul fronte della sicurezza vale la pena indubbiamente procedere con il download del recentissimo aggiornamento di aprile, appena disponibile per i vostri dispositivi Huawei e Honor. Staremo a vedere cosa verrà fuori dai feedback dei primi utenti che potranno testare la patch, ma al momento ci sono tutti i presupposti per procedere con il download appena sarà possibile.