Ci sono alcune segnalazioni significative che non vanno sottovalutate a proposito di Huawei Mate 20 Pro. Tutto è legato all’installazione dell’aggiornamento con EMUI 11, perché al netto di alcune patch successive che sicuramente hanno migliorato la situazione, non bisogna tralasciare qualche anomalia trapelata qua e là nel corso delle ultime settimane. Dunque, occorre un ulteriore disamina, dopo quella che abbiamo portato alla vostra attenzione sul nostro magazine.

Gli ultimi feedback su Huawei Mate 20 Pro con aggiornamento EMUI 11

Provando ad esaminare la situazione in modo più dettagliato, ad esempio, trapela che alcuni utenti con Huawei Mate 20 Pro stiano facendo i conti con lo sfarfallio dello schermo. Il tutto, puntualmente, dopo aver installato l’aggiornamento con EMUI 11. Come riporta Huawei Central, a detta di un utente, dopo essere passato alla versione EMUI 11.0.0.138, il telefono ha iniziato a mostrare uno sfarfallio dello schermo nero. Il tutto, in seguito alle prime interazioni con l’interfaccia utente.

Così facendo, si è creato anche un costante aggiornamento per l’intero processo in background. Con questi presupposti, la maggior parte delle app scaricate in precedenza su Huawei Mate 20, è diventata inaccessibile a causa del continuo upgrade dell’interfaccia utente dello schermo. Un esempio pratico a tal proposito lo trovate con il video disponibile a fine articolo. In seguito alla segnalazione, lo stesso utente ha tracciato un bilancio non così incoraggiante per chi si ritrova con questo device.

A suo dire, infatti, così facendo è stato possibile accedere solo a 6 app su 223 disponibili sul suo telefono a causa di questo problema. In attesa di riscontri ufficiali da parte del produttore asiatico, al momento l’unica strada percorribile per mettersi alle spalle l’anomalia segnalata con Huawei Mate 20 Pro è quella di eseguire il backup dei dati e di riportare lo smartphone al firmware con EMUI 10. Fate dunque molta attenzione a quanto raccolto fino a questo momento.