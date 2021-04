Le parole di Tiziano Ferro sul tour negli stadi in programma per l’estate 2021 non si fanno attendere sui social. Cosa ne sarà della tournée dell’artista negli stadi italiani?

Era atteso in concerto nel 2020, poi gli spettacoli sono stati posticipati al 2021. Adesso, quando mancano solo poche settimane al presunto avvio della sua tournée, tanti sono gli artisti costretti a posticipare ancora. Cosa ne sarà dei concerti nelle grandi location estive?

“Il mondo è sempre sul filo e ci chiede di attendere ancora”, le parole di Tiziano Ferro sul tour negli stadi. L’artista promette di dare presto notizie sull’effettiva fattibilità dei concerti, al momento messi a rischio dal perdurare della pandemia da covid-19.

L’Arena di Verona ha optato per lo svolgimento degli eventi su più date per consentire il corretto distanziamento tra gli spettatori ma questo sarebbe ancora più complicato da consentire negli stadi, almeno per una pura questione organizzativa.



“A breve notizie sul NOSTRO tour”, scrive Tiziano. Che aggiunge: “Stiamo aspettando risposte – in merito a questioni burocratiche – che tardano ad arrivare. E senza quelle non possiamo annunciare ancora nulla”.

Le risposte dovrebbero comunque essere in dirittura d’arrivo viste le date molto vicine.

Ringrazia i fan per la pazienza dell’attesa e precisa che saranno i primi a sapere il da farsi a proposito dei concerti negli stadi e degli biglietti già acquistati. Qualora il tour di Tiziano Ferro dovesse essere ancora posticipato, i biglietti rimarranno sicuramente validi per l’accesso alle nuove date.



“Grazie di cuore per la pazienza. Sarete i primi a sapere”, conclude l’artista.

Vasco Rossi ha già rimandato i suoi appuntamenti al 2022 mentre si terranno i concerto di Emma Marrone, Benji e Fede e Francesco Gabbani all’Arena di Verona. Confermata è anche l’apertura de Il Volo, in concerto all’Arena per un omaggio a Morricone.