Il Volo all’Arena di Verona sabato 5 giugno: il trio pop-lirico dà il via ai concerti in Arena con uno straordinario omaggio al Maestro Ennio Morricone. L’evento viene annunciato dopo la partecipazione de Il Volo al Festival di Sanremo 2021, in qualità di ospiti: anche lì hanno reso omaggio al Maestro Morricone, attraverso l’interpretazione del brano Your Love.

Sul palco dell’Arena di Verona assisteremo allo show Il Volo – Tribute To Ennio Morricone, un evento nel quale i tre cantanti ripercorrano le musiche leggendarie di Morricone accompagnati da una grande orchestra sinfonica.

Lo spettacolo de Il Volo all’Arena di Verona sarà trasmesso in diretta TV non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti. I dettagli sulla messa in onda in Italia saranno a breve disponibili, in aggiunta alle informazioni sui due concerti de Il Volo all’Arena di Verona inizialmente in programma per il 29 e per il 30 agosto 2021 e costretti al posticipo.

La grande affluenza di pubblico, infatti, non consente ai due eventi di tenersi a causa delle limitazioni relative alla capienza dovute alle disposizioni governative in materia di contenimento della pandemia da Covid-19. le informazioni sulle nuove date saranno comunicate entro il 15 maggio.

Il Volo – Tribute To Ennio Morricone è anche il titolo del nuovo progetto discografico de Il Volo, con pubblicazione mondiale.

“Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità”, hanno dichiarato Piero, Ignazio e Gianluca de Il Volo.

“I tempi restano difficili ma questo è il momento dei fatti. Con Il Volo e la grande musica di Morricone all’Arena, Verona torna protagonista in Italia e nel mondo. Un passo importante verso quella normalità straordinaria di cui noi italiani abbiamo più bisogno“, le parole del Sindaco di Verona, Federico Sboarina.

“La forza della musica di Ennio Morricone e il talento interpretativo degli artisti del Volo, un mix eccezionale per un evento unico che segnerà l’apertura della stagione 2021 all’Arena di Verona”, ha dichiarato Gianmarco Mazzi, amministratore delegato e direttore artistico di Arena di Verona Srl.