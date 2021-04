Dal 15 aprile parte la programmazione di Alice Nevers 13 su Giallo: il procedural legale francese torna in onda con i nuovi episodi in prima visione assoluta da giovedì 15 aprile, in prima serata dall 21.10.

Il canale 38 del digitale terrestre dedicato ai gialli e ai polizieschi trasmette Alice Nevers 13 nella collocazione di palinsesto che fino alla scorsa settimana era di Profiling. Dopo il finale della decima stagione del poliziesco di TF!, rivelatosi anche il finale dell’intera serie dopo il mancato rinnovo per un’undicesima stagione, è tempo di un’altra prima visione francese per il giovedì sera di Giallo, ovvero la serie dedicata ai casi giudiziari affrontati da giudice istruttore che dà il nome alla serie.

Si parte dal 15 aprile con i primi due episodi di Alice Nevers 13, in cui la protagonista interpretata da Marine Delterme si ritrova ad avere strane visioni e incubi inquietanti dopo aver subito un’operazione chirurgica.

Ecco le trame e il promo dei primi due episodi di Alice Nevers 13, composta In totale da 10 capitoli che andranno in onda in 5 appuntamenti sul canale 38 del digitale terrestre, ogni giovedì alle 21:10.

13×01 – Intima convinzione

Risvegliatasi dopo un intervento chirurgico, Alice sembra scioccata da una visione avuta mentre era incosciente. Intanto, una collaboratrice del tribunale muore.

13×02 – Sforzo

Alice è ancora alle prese con i terribili incubi iniziati dopo la sua operazione. Nel frattempo una giovane cheerleader viene trovata morta al circolo del tennis.

Alice Nevers 13 è stata trasmessa in Francia su TF1 sei anni fa, nel 2015, e arriva in Italia solo nel 2021 grazie a Giallo. La longeva serie Alice Nevers – Professione Giudice è ispirata alla trilogia di romanzi di Noëlle Loriot composta dai libri Prière d’insérer, L’Inculpé e Affaire de famille. TF1 l’ha rinnovata fino alla diciottesima stagione, annunciando la cancellazione della stagione 19.