Dopo il finale della decima stagione in onda l’8 aprile su Giallo non ci sarà Profiling 11: la programmazione della serie in chiaro sul digitale terrestre termina con gli episodi 7 e 8 della stagione 10, che inaspettatamente si è rivelata essere l’ultima per il poliziesco francese.

Se durante la scorsa estate sembrava che Profiling 11 fosse già in cantiere, lo scorso inverno è arrivata a sorpresa la cancellazione della serie crime: dopo dieci anni di programmazione con ottimi ascolti e dopo averla distribuita in molti Paesi europei, TF1 ha annullato la produzione di Profilage (questo il titolo originale in Francia).

Il primo ad annunciare con rammarico la cancellazione di Profiling 11 lo scorso febbraio è stato l’attore Philippe Bas, interprete del comandante Rocher, seguito poco dopo dal commiato dell’attrice Tamara Marthe, che aveva debuttato come protagonista femminile della serie solo nell’ultima stagione. Il finale di Profiling 10 si è rivelato essere il finale di serie, per motivi che TF1 non ha mai specificato, ma che la stampa specializzata francese attribuisce al calo di ascolti dell’ultima stagione.

Profiling 11, inizialmente prevista da TF1, sarebbe stata archiviata per la flessione importante dell’audience della decima stagione, la cui messa in onda è stata interrotta dal primo lockdown: 3,5 milioni di telespettatori hanno seguito il finale, in calo di 2 milioni rispetto all’inizio della stagione. Inoltre, secondo Le Parisien, le prime sceneggiature della stagione 11 non sono piaciute ai dirigenti dell’emittente, che ha preferito non proseguire oltre nella produzione della serie.

La page s’est tournée. C’était une très belle aventure qui m’a apporté bien plus que je ne l’aurais imaginé. Merci, merci, merci… À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite. ❤️ #Profilage pic.twitter.com/oytOE9iVpl — Philippe Bas (@PhilippeBas) February 14, 2021

Non ci sarà dunque Profiling 11, ma la programmazione del giovedì sera di Giallo continuerà all’insegna del procedural francese con la nuova stagione di Alice Nevers Professione Giudice: il legal drama con Marine Delterme torna in onda in chiaro con gli episodi inediti della stagione 13, a distanza di sei anni dalla messa in onda in Francia. C’è da dire che anche Alice Nevers, trasmessa dalla stessa TF1, è stata recentemente cancellata dopo 18 stagioni, ma con la previsione di un doppio episodio finale per chiudere degnamente uno dei legal drama più longevi e famosi della tv francese, in onda da quasi vent’anni (debuttò nel 2002).

Ecco il promo di Alice Nevers 13, in onda dal 15 aprile in prima serata e in prima visione in chiaro su Giallo, canale 38 del digitale terrestre.