Nessun rinnovo per Alice Nevers 19, cancellata da TF1: il poliziesco francese incentrato sui casi giudiziari affrontati dall’omonimo giudice istruttore non avrà un’altra stagione dopo la diciottesima realizzata nel 2020.

La decisione dell’emittente di cancellare la serie poliziesca lanciata nel 2002 arriva dopo i dati auditel poco incoraggianti dell’ultima stagione, trasmessa con risultati al di sotto della media della rete: di conseguenza ora Alice Nevers 19 non è più nei piani di TF1 e la serie si fermerà a quota 18 stagioni e 119 episodi.

Lo ha annunciato in esclusiva il magazine francese allocine.fr, confermando l’arrivo al capolinea per le avventure del sostituto procuratore Alice Nevers (Marine Delterme) e del comandante Fred Marquand (Jean-Michel Tinivelli), che non torneranno in Alice Nevers 19.

Alice Nevers – Professione Giudice (trasmessa dalla stagione 14 col solo titolo Alice Nevers) era nata da una costola di un’altra serie tv francese su un giudice donna, Florence Larrieu, trasmessa tra il 1993 e il 2002 e interpretata da Florence Pernel. Mutuando dalla serie il sottotitolo “Il giudice è donna“, Alice Nevers è diventata una delle serie più longeve di TF1 tra i procedural polizieschi, nonché uno dei titoli di maggior successo all’estero. In Italia, a partire dalla nona stagione, è trasmessa da Giallo, canale 38 del digitale terrestre.

Il pubblico francese orfano di Alice Nevers 19 potrà comunque salutare la serie un’ultima volta con un episodio della serie Sulle Tracce del Crimine (titolo originale Section de recherches), altro poliziesco di TFI i cui ultimi due episodi della stagione 14 in onda in Francia il 28 gennaio saranno un evento crossover con Alice Nevers. Nel finale di stagione i personaggi di Alice, Marquand, Victor Lemonnier (Guillaume Carcaud ) e Djibril Kadiri (Gary Mihaileanu) si ritroveranno a collaborare con i personaggi di Bernier (Xavier Deluc) e Lucas (Franck Sémonin) quando due omicidi simili si verificheranno in contemporanea a Nizza e a Parigi.