Si rinnova per questo 2021 un accordo già noto e l’azalea della Ricerca AIRC su Amazon può essere di nuovo acquistata, magari in vista della prossima Festa della Mamma, come è da tradizione. I corrieri del noto store consegneranno la pianta simbolo proprio della ricerca scientifica contro il cancro nelle prossime settimane e tenendo cura di portare a destinazione il pacco mantenendolo integro.

Il prezzo dell’azalea della Ricerca AIRC su Amazon, per quest’anno, è variabile. Sullo store, i potenziali acquirenti potranno scegliere di acuistare solo la pianta o abbinare al valore della stessa una donazione più o meno elevata. Esattamente come avvenuto anche nelle edizioni precedenti della vendita, l‘importo speso sarà deducibile per i consumatori finali. Trascorsi 30 giorni dalla consegna, si riceverà una mail nella quale saranno richiesti i dati utili per erogare apposita ricevuta.

Il prezzo unitario per l’Azalea della Ricerca Airc su Amazon resta quello di 20 euro. Se, come anticipato, si vorrà procedere anche una dotazione extra, si potrà scegliere l’opzione che permette di aggiungere alla pianta anche la quota di 5, 10, 20 o 30 euro, per una spesa finale dunque di 25, 30, 40 e 50 euro.

Le colorazioni disponibili per l’azalea saranno tre ossia bianca, rosa, rossa e screziata ma, al momento dell’acquisto, non sarà possibile selezionare la propria nuance preferita. L’azalea verrà spedita a partire dal 26 aprile, proprio per farla giungere a destinazione vicina alla ricorrenza della Festa della Mamma, di scena quest’anno il prossimo 9 maggio. Per arrivi garantiti entro l’appuntamento, si consiglia di procedere all’acquisto non oltre il 9 maggio.

La partnership tra Amazon e AIRC, l’anno scorso, ha garantito la possibilità di effettuare la vendita della pianta per ricerca in un momento in cui le tradizionali modalità di distribuzione non erano possibili, a causa della pandemia Covid. A distanza di 12 mesi, purtroppo, ben poco è cambiato e dunque la soluzione e-commerce sarà di certo presa in considerazione da molti.