Si intitola Nostralgia il nuovo album dei Coma_Cose; è prodotto dai Mamakass, come Fiamme Negli Occhi, il brano che sul duo ha presentato al Festival di Sanremo 2021 in gara tra i Campioni. Il disco, di 6 tracce + 1, sarà disponibile nei negozi e in digital download da venerdì 16 aprile su etichetta Asian Fake/Sony Music.

“Il titolo Nostralgia racchiude il concept dell’album: è un disco che parla della nostra nostalgia in maniera intima. Racconta le nostre storie prima che ci conoscessimo, prima di quest’ultimo anno ed è un disco diverso dal nostro solito, sia a livello di canzoni che di mood, sound e tipo di scrittura che si discostano dal passato”, raccontano i Coma_Cose, reduci dall’esperienze sanremese.

La definiscono una “bella deviazione” quella che li ha portati a presentarsi tra i 26 Campioni in gara al Festival di Sanremo 2021. “Siamo contenti di aver fatto questa esperienza, è stata importante e gratificante”, commentano, entusiasti anche dei risultati del pezzo sanremese.

Fiamme Negli Occhi “è stata accolta bene dal pubblico e dalle radio, erra un brano in cui credevamo molto e abbiamo combattuto per portarla a Sanremo”.

Adesso per i Coma_Come è in programma un album di inediti particolarmente “concentrato”. A proposito della scelta di includere solo 6 brani, il duo spiega: “Non è una presa di posizione ma necessità narrativa. Abbiamo raccontato tutto quello che dovevamo raccontare in 6 canzoni”.

Il disco è nato in un momento particolare come quello stiamo vivendo, un momento di sospensione in cui le nostre stesse vite sono sospese. Le tematiche sono quindi quelle del crescere e del trovarsi in una situazione di mezzo. “Per noi tra l’essere ragazzi e l’essere adulti, poi ognuno ci può trovare la propria situazione di mezzo”, aggiungono i Coma_Cose che in ogni canzone affrontano un piccolo viaggio a se stante sia musicale che testuale.

“Non è il disco che ci si aspetta dopo aver sentito il brano di Sanremo”, avvisano, “ma all’interno del disco Fiamme Negli Occhi è la pennellata pop e solare in un quadro che racconta fasi e sensazioni che viviamo nella nostra vita”.

La canzone d’amore per eccellenza all’interno del progetto è Canzone Dei Lupi, che i Coma_Cose raccontano come un “manifesto di libertà, una promessa che ci facciamo del rimanere integri e coerenti al di là di quello che succede nella vita. Qualunque cosa succeda rimarremo liberi”.