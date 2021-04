La sua popolarità è esplosa con Velvet in Spagna e con Sense8 nel resto del mondo e ora Miguel Angel Silvestre è uno degli attori spagnoli più richiesti dalle produzioni internazionali.

Passato anche dal set di Narcos 3 e diventato protagonista della miniserie sulla tragica vicenda di Pablo Ibar, nell’ultimo anno ha lavorato con la Vancouver Media di Alex Pina, prima come Moises in Sky Rojo e poi ne La Casa di Carta 5 in un personaggio ancora da scoprire (presumibilmente il fidanzato morto di Tokyo).

Il prossimo progetto di Miguel Angel Silvestre lo porterà lontano dalla Spagna per diversi mesi, come ha raccontato in una recente intervista alla versione spagnola di GQ. Un esperienza decisamente inedita nei panni di un prelato: “Andrò in Messico per quattro mesi per lavorare con Juan José Campanella alla sua nuova serie, The Envoys. Passerò dall’essere un sicario a un prete!” ha sottolineato l’attore in riferimento al ruolo dello scagnozzo Moises nelle due stagioni di Sky Rojo su Netflix (qui la nostra recensione).

La storia riguarda l’indagine su un presunto miracolo che si intreccia con un delitto e un complotto di polizia, ha spiegato Miguel Angel Silvestre, particolarmente entusiasta di lavorare con il regista de Il Figlio della Sposa che ha definito uno dei suoi “film preferiti“.

Oggi la carriera di Miguel Angel Silvestre è all’apice dopo diverse produzioni internazionali di successo e per la prima volta l’attore spagnolo non teme la mancanza di opportunità professionali.