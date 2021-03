Tre donne alla guida del cast di Sky Rojo: la nuova creatura di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, creatori de La Casa di Carta, Vis a Vis e White Lines, punta tutto su personaggi femminili la cui scommessa è riuscire a passare da vittime di violenza sessuale ad artefici del loro destino.

Il cast di Sky Rojo, dal 19 marzo su Netflix con la prima stagione, è guidato dal trio al femminile composto dalla spagnola Verónica Sánchez (già scelta da Pina e Lobado per Il Molo Rosso), dall’attrice cubana Yany Prado (La Doble Vida de Estela Carillo, Ringo) e da quello che forse è il volto più conosciuto dal pubblico italiano, l’attrice e cantante argentina Lali Espósito. Star dei social da 8 milioni di fan su Instagram, la Esposito è nota per aver fatto parte del gruppo musicale TeenAngels e aver recitato nell’omonima serie tv adolescenziale argentina, in onda anche in Italia su Cartoon Network, oltre ad avere una lunga carriera da solista nella musica pop latina e aver partecipato a numerose serie, fiction, reality e talent show.

I tre volti simbolo del cast di Sky Rojo sono loro le interpreti, rispettivamente, della spagnola Coral, della cubana Gina e dell’argentina Wendy, tre donne dalle storie molto diverse ritrovatesi a prostituirsi in un club di Tenerife: dopo un’aggressione violenta del loro magnaccia, che credono di avere ucciso, iniziano una fuga che sarà un rocambolesco, pericoloso ma anche entusiasmante viaggio verso la libertà.

Il cast di Sky Rojo è completato da Asier Etxeandia (Velvet), che interpreta il magnaccia proprietario del night club Romeo, e da Miguel Ángel Silvestre (Velvet, Sense8, La Casa di Carta 5) e Enric Auquer, gli interpreti dei suoi improbabili scagnozzi Moses e Christian: sono loro, due fratelli agli antipodi e dalla storia familiare drammatica, a dover riportare a Las Novias le prostitute in fuga, col preciso mandato di restituirle vive al loro sfruttatore.

Il cast di Sky Rojo ha presentato la serie, un action drama dal registro pulp, come una tentativo (non sempre riuscito, qui la nostra recensione in anteprima) di mescolare generi e registri molto diversi, la cui difficoltà principale è stata l’alternanza repentina tra drammi umani, azione, road movie e umorismo nero. Secondo la Sánchez, “la serie è un inno al nostro mestiere, che non è obbligato al realismo“, così come per la Prado “è un riflesso della realtà, ma questa non è una serie di denuncia, è intrattenimento assoluto“, hanno dichiarato a Vertele. A fronte della grande attesa che circonda il progetto dopo il successo mondiale de La Casa di Carta, il cast di Sky Rojo mette le mani avanti e assicura di non sperare di “ripetere il traguardo di La Casa de Papel. Ovviamente siamo nelle mani di persone che hanno fatto la storia della narrativa spagnola e lo sappiamo ma è meglio smorzare le aspettative“, ha aggiunto la Sánchez.

Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, oltre ad essere creatori e sceneggiatori, sono i produttori esecutivi della serie insieme a Jesús Colmenar (La Casa di Carta) di questo nuovo format di Vancouver Media per Netflix, dall’inedita durata di 25 minuti a episodio. Eduardo Chapero-Jackson e Javier Quintas sono i registi di Sky Rojo, mentre Migue Amoedo è il responsabile della fotografia.