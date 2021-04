Al seguito del nuovo fatto di sangue avvenuto a Minneapolis non poteva mancare il commento di Madonna su Daunte Wright, il 20enne afroamericano ucciso dalla poliziotta Kim Potter durante un tentativo di arresto. Secondo il dipartimento locale si sarebbe trattato di un errore in quanto l’agente avrebbe usato la pistola nella convinzione di impugnare un taser.

Nelle ultime ore è stato diffuso il video della bodycam della poliziotta durante una conferenza del distretto di Brooklyn Center, quartiere di Minneapolis in cui è avvenuto l’omicidio. Il capo della polizia Tim Gannon ha infatti parlato di errore, e proprio questa dichiarazione ha riacceso gli animi del movimento Black Lives Matter, nonché una serie di prese di posizione anche da parte dei cittadini pro-gun.

Madonna non è nuova alle proteste contro la politica sulle armi negli Stati Uniti. Troviamo un esempio nel suo brano God Control, singolo estratto dall’ultimo disco in studio Madame X. In questi giorni il mondo della musica si è di nuovo fatto sentire sull’emergenza in atto a seguito del nuovo episodio di razzismo da parte della polizia statunitense. Solamente ieri Stevie Wonder riportava sotto i riflettori il tema del razzismo dietro la divisa.

Anche Lady Ciccone, quindi, si è pronunciata sul nuovo caso di razzismo da parte delle forze dell’ordine dopo il caso di George Floyd. Lo ha fatto sui social in cui ha pubblicato il video della conferenza stampa tenuta da Tim Gannon, accompagnando le immagini con queste parole:

“Questo video delle riprese di Daunte Wright è sconvolgente, ma lo stesso vale per la spiegazione dell’agente di polizia Tim Gannon su come sia stato tutto un incidente. L’agente aveva un taser in una mano e una pistola nell’altra.

Daunte era stato fermato per una violazione del codice della strada ed è stato sparato e ucciso! Non c’è modo di evitare questi incidenti, vero Tim? Ciò è esasperante e inaccettabile. Dio benedica Daunte e la sua famiglia”.

Al commento di Madonna su Daunte Wright, però, è seguito quello di una hater:

“Scommetto che sei circondata da persone armate di pistola per proteggere te e la tua famiglia. Ma i comuni mortali possono restare disarmati. Se eliminate le armi i criminali le troverebbero comunque. Noi innocenti saremo le vittime. Vivi nel tuo orticello pieno di protezioni. Non vivi nel mondo reale. I criminali non temono la polizia, i giudici o il carcere. Ma se fossimo una società armata avrebbero paura delle vittime”.

Madonna non si è lasciata intimidire e ha replicato con toni perentori all’utente che l’accusava senza sapere:

“Pu**ana. Io non ho nessun tipo di sicurezza privata. Vieni a dirmi in faccia se il mio mondo non è reale. Non sai nulla di me o della mia vita. Gli unici criminali che vedo sono i poliziotti che dovrebbero essere pagati per proteggere la gente. Gli agenti sono protetti dai giudici e dal sistema giudiziario che è una barzelletta, non c’è giustizia se sei una persona di colore”.

La presa di posizione di Madonna su Daunte Wright si unisce a quella di tanti altri artisti che in questi giorni hanno ripreso il dibattito sul controllo delle armi negli Stati Uniti.