Madonna è stata denunciata da due fan a New York. La denuncia è stata depositata presso tribunale federale di Brooklyn il 17 gennaio. Lo riporta Billboard.

Madonna denunciata da due fan

Come riporta Billboard, Madonna è stata denunciata da due fan per il ritardo dell’inizio del concerto che ha tenuto il 13 dicembre al Barclays Center della Grande Mela.

I denuncianti sono Michael Fellows e Jonathan Hadden. Secondo la loro accusa, sul biglietto acquistato per assistere allo show era riportato che l’evento sarebbe dovuto iniziare alle 20:30. Lo spettacolo, tuttavia, ha avuto inizio con ben due ore di ritardo. Madonna, infatti, è salita sul palco alle 22:45. All’inizio posticipato dello show è seguito, inevitabilmente, lo slittamento del finale.

Il concerto è terminato all’1 di notte, causando non pochi disagi ai querelanti ma anche ad altri spettatori che si aspettavano una maggiore puntualità da parte della popstar.

Di cosa è accusata Madonna

Secondo l’accusa, rappresentata dagli avvocati di Fellows e Hadden, il fatto che lo show sia finito all’1 di notte avrebbe determinato “limitazioni e costi più elevati dei trasporti pubblici”.

Dunque Madonna è accusata di aver violato il contratto con i partecipanti e dunque le leggi dello Stato di New York. Ancora, secondo gli avvocati la popstar e realtà a lei affini avrebbero messo in atto un “esercizio sfrenato di pubblicità ingannevole e di rappresentanza negligente, oltre che di pratiche commerciali sleali e ingannevoli”, specialmente ai danni di spettatori che “dovevano alzarsi presto per andare al lavoro e/o occuparsi delle proprie responsabilità familiari il giorno successivo”.

Per il momento la popstar non ha commentato la vicenda, né i suoi avvocati hanno rilasciato dichiarazioni sulla denuncia che, aggiungiamo, è estesa anche ai concerti tenuti da Madonna presso la stessa location il 14 e il 16 dicembre.

