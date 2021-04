Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 ripartono su Fox il 13 aprile, con la messa in onda in replica del finale di metà stagione delle rispettive serie, per aprire la strada ai nuovi episodi che arriveranno sulla stessa rete a partire da martedì 20 aprile.

La programmazione di Fox riannoda i fili con le due serie trasmettendo gli ultimi episodi di Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 andati in onda in Italia finora: si tratta del quinto per lo spin-off sui pompieri e il sesto per il medical drama, serie di ABC entrambe prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes e guidate dalla capo-sceneggiatrice Krista Vernoff. Nel palinsesto del giovedì di ABC, insieme alle due serie ormai veterane, ha debuttato anche Rebel, il nuovo legal drama ispirato ala vita attuale dell’attivista Erin Brockovich: quest’ultima arriverà in Italia da maggio, nel catalogo di Disney+.

Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 ripartono martedì 13 aprile, dalle 21.10 su Fox, col finale di metà stagione di entrambe le stagioni, ovvero l’ennesimo crossover tra le due serie che porterà i medici a curare due ragazze di colore fuggite dal loro rapitore, uno sfruttatore che le avrebbe destinate ad un giro di prostituzione, e salvate dai pompieri della Stazione 19. L’episodio di Grey’s Anatomy 17×06, oltre a contenere un bellissimo monologo sul tema delle minoranze sfruttate interpretato da Kelly McCreary (Maggie nella serie), apre la strada ad un altro episodio crossover, quello che vedrà Andrew DeLuca e sua sorella Carina inseguire Opal, la trafficante di esseri umani che lo specializzando ha avvistato in ospedale.

Chi segue la programmazione americana conosce già l’esito delle première di metà stagione di Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17: gli episodi 6 e 7 delle due serie attualmente in onda saranno trasmesse da Fox (canale 112 di Sky) in prima serata e in quest’ordine martedì 20 aprile. Riparte così la programmazione italiana in anteprima esclusiva delle serie ShondaLand, che approderanno in chiaro solo il prossimo autunno, la prima su Canale5 e la seconda su La7.