Insieme all’annuncio della programmazione primaverile, è arrivato anche il primo teaser di Rebel di ABC, serie ispirata alla vita odierna di Erin Brockovich, attivista assurta all’onore delle cronache per le sue battaglie ambientali e civili, fondatrice e presidente della società Brockovich Research & Consulting. In molti la ricorderanno soprattutto per aver condotto la pi grande azione legale nel settore dell’inquinamento ambientale nel 1993, riuscendo ad ottenere nella causa contro la Pacific Gas & Electric il maggiore risarcimento nella storia degli Stati Uniti (333 milioni di dollari) per le comunità inquinate da cromo esavalente.

Già interpretata egregiamente al cinema da Julia Roberts nell’omonimo film del 2000 che valse all’attrice il premio Oscar, stavolta la storia di Erin Brockovich è protagonista di una serie che intende raccontare la sua vita oggi, quella di una ribelle che si occupa di cause legali e progetti ambientali pur senza avere una laurea in legge. Una sorta di avvocato popolare che sposa battaglie importanti pur non essendo abilitata alla professione forense.

Protagonista della serie è Annie “Rebel” Bello, figura liberamente ispirata a quella di Erin Brockovich, una donna ironica, disordinata, brillante e indomita che combatte per le cause che le stanno a cuore e per le persone che ama: quando sposa una battaglia, la vincerà ad ogni costo.

Perno della serie è Katey Sagal nei panni di Annie “Rebel” Bello: è lei la protagonista assoluta del teaser di Rebel, pubblicato da ABC per annunciare il debutto della serie l’8 aprile 2021 negli Stati Uniti. “Non è una poliziotta. Non è un’avvocatessa. È una tipa tosta” recita il claim che accompagna le prime immagini della serie su Erin Brockovich.

Nel cast con la Sagal anche John Corbett nei panni di Grady Bello, James Lesure nei panni di Benji, Lex Scott Davis come Cassidy, Tamala Jones nei panni di Lana, Ariela Barer nei panni di Ziggie, Kevin Zegers come Nate, Sam Palladio nei panni di Luke e Andy Garcia come Cruz.

Creatrice e showrunner della serie è Krista Vernoff, già capo-sceneggiatrice di Grey’s Anatomy e del suo spin-off Station 19. La Vernoff è anche produttrice esecutiva della serie insieme a Alexandre Schmitt di Trip the Light, John Davis e John Fox di Davis Entertainment, Andrew Stearn, Marc Webb e Adam Arkin. La stessa Erin Brockovich, alla cui vita la serie si ispira liberamente, fa parte della produzione esecutiva di Rebel. La serie è prodotta da ABC Signature in associazione con Sony Pictures Television.