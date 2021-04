È in arrivo Rebel su Disney+ Star. La piattaforma di streaming della casa di Topolino ha svelato la data di debutto della serie tv, disponibile sul nuovo brand lanciato da Disney+ lo scorso febbraio.

Ispirata alla vita di Erin Brockovich, interpretata dal Premio Oscar Julia Roberts nell’omonimo film, oggi, Annie “Rebel” Bello è difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quando Rebel si impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo.

La serie drama con protagonista Katey Sagal, che vede Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19) come produttrice esecutiva, sarà disponibile dal 28 maggio in esclusiva su Star all’interno del pacchetto di Disney+.

“Il lavoro che Erin Brockovich svolge in questo mondo è così potente e importante che è quasi impossibile da descrivere. Erin lavora instancabilmente per la giustizia sociale, legale e ambientale, nonostante la mancanza di una laurea ufficiale. Ispira tutte le persone che incontra a diventare gli eroi di se stessi e, in qualche modo, ci fa anche ridere. È stato un vero onore conoscere Erin e creare una serie a lei ispirata”, ha affermato Krista Vernoff.

“Rebel non è solo la mia storia, è la storia di tutti noi. C’è un eroe che vive in ognuno di noi e sono davvero entusiasta che Krista Vernoff e ABC portino il loro visionario storytelling in questa serie” ha dichiarato Erin Brockovich. “Il nome ‘Rebel’ trasmette auto-emancipazione, coraggio e ambizione, anche nella peggiore delle circostanze. Non riesco a pensare a qualcuno che possa interpretare questo ruolo meglio dell’inarrestabile Katey Sagal, che è una vera forza, così come il resto di questo cast straordinario”.

A vestire i panni della protagonista c’è Katey Sagal; nel cast troviamo anche: John Corbett (nel ruolo di Grady Bello), James Lesure (Benji), Lex Scott Davis (Cassidy), Tamala Jones (Lona), Ariela Barer (Ziggie), Kevin Zegers (Nate), Sam Palladio (Luke) e Andy Garcia (Cruz). Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19) è la creatrice e showrunner di Rebel. I produttori esecutivi della serie sono Krista Vernoff e Alexandre Schmitt di Trip the Light, Erin Brockovich, John Davis e John Fox di Davis Entertainment, Andrew Stearn, Marc Webb e Adam Arkin.

Di seguito il poster di Rebel su Disney+ Star: