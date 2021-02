Il Volo a Sanremo per un tributo ad Ennio Morricone prima del concerto-evento atteso a giugno 2021. Il trio pop-lirico sarà ospite nella seconda serata del Festival, mercoledì 3 marzo.

Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali sarà super ospite della kermesse canora e calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo due posizionamenti sul podio nella categoria dei Campioni. Nel 2015 Il Volo trionfò con il brano Grande Amore e nel 2019 si posizionò al terzo posto con la canzone Musica Che Resta, alle spalle di Mahmood e di Ultimo.

Per Il Volo è la seconda volta all’Ariston in qualità di ospiti, la prima per un tributo magico ad Ennio Morricone che anticipa il concerto-evento di giugno.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano per la seconda volta come ospiti al Festival di Sanremo con un’emozionante performance in onore di Ennio Morricone, grande direttore d’orchestra, musicista, compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, insignito del Premio Oscar.

I tre ripercorreranno le melodie del Maestro, accompagnati dall’Orchestra del Festival di Sanremo eccezionalmente diretta da Andrea Morricone, figlio del Maestro.

L’esibizione de Il Volo a Sanremo 2021 rappresenta un’anteprima del concerto-evento che si terrà a giugno 2021 Il Volo Tribute To Ennio Morricone, un viaggio nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

L’evento diventerà poi un album, atteso per Sony Music, in tutto il mondo, entro la fine del 2021.

Il Volo Tribute To Ennio Morricone

Il Volo Tribute To Ennio Morricone è stato presentato un una conferenza stampa in diretta da Roma lo scorso mese di ottobre. La data è quella del 5 giugno ma l’evento diventerà anche un progetto discografico in uscita entro la fine del 2021. A fare da sfondo al concerto de Il Volo sarà la basilica di San Pietro e il suo colonnato, in Piazza Pio XII.