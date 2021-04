La produzione di Barry 3 è pronta per ripartire. Anche se HBO deve ancora rinnovare la dark comedy con Bill Hader per una quarta stagione, ciò non ha impedito agli sceneggiatori di rimanere attivi durante la pandemia.

“Proprio quando è avvenuto il lockdown a marzo, eravamo a una settimana dalle riprese”, ha detto l’attore durante una comparsata al Late Night With Seth Meyers. “L’ultima volta che sono stato in una stanza con molte persone è stata durante la lettura degli episodi 1 e 2 della terza stagione ed eravamo pronti per partire. E poi tutto si è fermato. La stagione 3 è completamente scritta e pronta per essere girata. In questo periodo abbiamo anche scritto la stagione 4, quindi abbiamo fatto entrambe le cose. Stiamo solo aspettando di poter ricominciare a girare”.

L’attore e comico del Saturday Night Live è stato insignito del premio Master of Comedy, un riconoscimento assegnato a coloro che hanno ottenuto “risultati eccezionali nella commedia cinematografica e televisiva”. Nell’accettare il premio, Hader è stato protagonista di una conferenza virtuale tenuta insieme al comico e professore dell’USC School of Cinematic Arts, Wayne Federman e un pubblico a cui ha parlato della sua infanzia a Tulsa, Oklahoma, e di come ha affrontato l’ansia da prestazione e di entrare a far parte del cast di Saturday Night Live.

E’ indubbiamente un tipo strano… ma ha anche dei difetti.#Barry, stasera alle 22.15 su Sky Atlantic pic.twitter.com/rWFmMPMISL — Sky (@SkyItalia) April 12, 2021

“L’idea di essere in ‘SNL’ non mi è mai venuta in mente fino a quando non è successo”, ha detto Hader. “Sarebbe come dire: ‘Colonizzerò Marte'”. L’attore è senza dubbio un comico esperto, eppure con la recitazione ha dovuto superare la sua ansia da prestazione. “È peggiorata con l’avanzare dell’età – pensieri catastrofici e cose del genere”, ha detto Hader. “Era come essere in ansia per un compito e sentire tutta la pressione addosso.”

Al fine di frenare l’ansia, Hader ha detto che la terapia e la meditazione hanno aiutato molto: “[Ho trovato] piccoli modi per affrontarlo, come andare in terapia e meditare, cosa che faccio due volte al giorno. E lo faccio perché è come lavarmi i denti e calmare il cervello.”

Lo scrittore, attore e regista ha anticipato che in Barry 3 il pubblico assisterà a un cambio di stile in seguito al finale dark della seconda stagione. Gli spettatori italiani dovranno attendere un po’ per vedere il nuovo ciclo di episodi. La prima stagione è stata trasmessa interamente su Sky Atlantic lunedì 12 aprile, in una lunga maratona serale. La seconda è in programmazione da maggio sempre su Sky Atlantic.