La sesta e ultima stagione di Lucifer sarà “ampiamente diversa” dal quinto ciclo di episodi. A svelarlo sono gli showrunners, che anticipano un capitolo conclusivo come una lettera d’addio ai fan.

Con la seconda metà della quinta stagione attesa per il mese di maggio, Joe Henderson ha rivelato cosa il pubblico deve aspettarsi dal finale. E “inaspettato” è la parola d’ordine. In una recente intervista con wordballoon, il co-showrunner ha ammesso di amare sia la seconda parte della quinta, che l’ultima stagione per diversi motivi. “La stagione 5B è grande ed epica; la sesta stagione è dolce e personale”, ha spiegato. “Non so nemmeno come confrontarli. Sono così ampiamente diverse, eppure danno così tanto nel loro insieme. Fanno davvero parte di una storia in corso.”

Henderson ha anche accennato a un imminente cliffhanger, rivelando che lo show “finirà la storia [della quinta stagione]”, ma darà agli spettatori un valido motivo per sintonizzarsi sull’ultimo capitolo delle vicende di Lucifer Morningstar. Nel corso dell’intervista, ha infatti aggiunto: “Come ogni buona narrazione seriale, non vedrete l’ora di tornare per la sesta stagione. Vi daremo una buona ragione per farlo.”

Di recente, Lucifer ha ufficialmente concluso le riprese della serie, suscitando una valanga di tributi nostalgici sui social, sia da parte dei fan che dal cast e dalla troupe. Ogni attore ha ringraziato il pubblico per l’enorme supporto dato nel corso degli anni, alla luce del doppio rinnovo (prima per la quarta stagione, poi per la sesta – la quinta doveva essere l’ultima).

Tra loro, l’attore DB Woodside, che interpreta Amenadiel, il quale ha dedicato un messaggio al protagonista Tom Ellis dopo aver filmato la loro ultima scena insieme: “A mio fratello @tomellis17… e non riesco a smettere di piangere. Grazie di tutto, fratello. Sei un talento divino e un vero gentiluomo. Ti voglio bene, amico.”

Le prime quattro stagioni di Lucifer, insieme alla prima metà della stagione 5, sono disponibili su Netflix. La seconda parte di Lucifer 5 arriverà il 28 maggio e ripartirà dal cliffhanger con Dio, in “carne e ossa”, che appare per placare la lite tra Lucifer, Michael, Amenadiel e Maze.