Tom Ellis l’ha descritto “un viaggio incredibile”: lui, come gli altri membri del cast di Lucifer, hanno voluto dedicare qualche parola ai loro fan, ringraziandoli per tutto il supporto che hanno dato in questi anni.

La serie Netflix si appresta a chiudere i battenti, ma non sono mancati i commenti di addio sui social. Dopo aver annunciata la data di rilascio della seconda parte di Lucifer 5, il cast si è preso del tempo per scrivere quanto questo show abbia significato per loro. Lo show sembrava destinato a chiudersi alla terza stagione, quando la Fox (l’allora network che lo mandava in onda) ha deciso di cancellarlo nel maggio 2018. Più o meno in quel periodo i fan si sono uniti per protestare contro la rete americana; ne è susseguita una campagna social per salvare la serie dalla cancellazione che è durata per circa due mesi, fino a quando Netflix, colpito dall’incredibile pubblico, ha acquistato Lucifer. E il resto è storia.

Durante le riprese dell’ultima scena, la co-showrunner Ildy Modrovich ha dichiarato che Tom Ellis e Lauren German non riuscivano a trattenere le lacrime; lo stesso protagonista si è commosso leggendo il copione del finale di serie. I fan, a loro volta, hanno ringraziato la serie tv lanciando su Twitter l’hashtag #ThankYouLucifer e inondandolo di messaggi di commozione.

Tuttavia, prima di vedere la sesta e ultima stagione dovremo attendere almeno il prossimo anno: prima ci aspetta la seconda parte di Lucifer 5, in arrivo in 28 maggio su Netflix.

“Oggi è il gran giorno. Sei anni fa ho iniziato un viaggio con il più fantastico gruppo di persone. Oggi ci diciamo un profondo addio. Grazie a ogni singolo membro della crew che ci ha aiutato a portare in vita la storia di Lucifer. Che viaggio incredibile“, così scrive Ellis su Instagram.

Lauren German ha condiviso una serie di storie su Instagram che testimoniano l’ultimo giorno di riprese tra abbracci e baci (rigorosamente con la mascherina) sul set.

Lesley-Ann Brandt ha pubblicato un’immagine di Maze con una lunga didascalia in cui scrive “Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio. Abbiamo riso e pianto, amato e perduto, e ora ci diciamo addio”. L’attrice si dice grata per tutto quello che la serie tv le ha insegnato e donato in tutti questi anni, ringraziando il suo personaggio. E poi un messaggio alla famiglia di Lucifer: “È cresciuta e si è estesa. Da Vancouver con le prime stagioni; poi i tanti volti di Los Angeles. Ciò che resta è il duro lavoro di ogni singolo individuo. Abbiamo passato una montagna russa di cancellazioni. Grazie al formibabile fanbase. Grazie per i rinnovi.” È un percorso che “inizia sulla carta e finisce sullo schermo, ma ci vuole un’intera famiglia per farlo”.

DB Woodside aveva già ringraziato la serie e i fan in un post delle scorse settimane, quando aveva annunciato di aver girato le sue ultime scene con Tom Ellis:

Infine, le parole del co-showrunner Joe Henderson che si è rivolto “ai migliori fan del mondo”: