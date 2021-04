Ultimamente sta destando un discreto interesse il sito Amazor.it, scritto esattamente così con la lettera “r” prima del punto. L’assonanza con il noto store e colosso dell’e-commerce Amazon.it è impressionante. Giusto chiarire dunque di cosa stiamo parlando e pure analizzare alcune recensioni raccolte sul negozio online meno noto e certamente più recente.

Amazor.it non è naturalmente Amazon.it, non c’è nulla che collega le due piattaforme di vendita. Il tutto sebbene lo store online che quasi clona l’indirizzo web del rivale ben più noto riporta, nella sua home page, il riferimento a partnership con Amazon appunto ma anche con altre piattaforme di vendita come ad esempio Yoox. Chi approda sull’e-commerce in esame in questo articolo dovrebbe avere ben chiara questa distinzione tra le due realtà commerciali.

Amazor.it, a differenza di Amazon.it, sembra per momento concentrarsi solo su alcune categorie di prodotto, in particolare l’abbigliamento, le scarpe e gli accessori e dunque soluzioni moda. Non c’è nessuna traccia invece di prodotti per la casa, elettronica e altri prodotti di largo consumo.

In riferimento alle recensioni relative al sito Amazor.it, sono state raccolte delle testimonianze importantissime dal sito web Chiccheinformatiche.it. Alcuni clienti dello store affermano di aver acquistato dei prodotti online ma di non averli poi ricevuti a casa. La segnalazione dovrebbe dunque far riflettere chi punta ad approfittare di qualche promozione, magari spinto da qualche codice sconto ricevuto ora o nel recente passato.

Le recensioni negative appena messe in evidenza non possono lasciarci indifferenti e sospendono per il momento una valutazione definitiva e chiara sullo store Amazor.t. Qualsiasi nostro lettore che abbia avuto esperienza diretta con l’e-commerce può segnalarci la sua opinione attraverso i commenti o scrivendo alla nostra redazione. L’intenzione è quella di dare voce ad un numero quanto più importante di consumatori finali per un giudizio finale sulla soluzione di vendita presa in esame.