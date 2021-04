Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi 2021 in lacrime e con il sostegno dei suoi compagni. Con un comunicato arrivato sull’Isola, il comico ha scoperto che suo padre è stato ricoverato perché positivo al Coronavirus e che anche la mamma potrebbe essere positiva. Con questa pena nel cuore e lontano da casa senza sapere in tempo reale quello che succede, Beppe Braida ha ammesso di non avere la testa giusta per affrontare il suo percorso e così ha lasciato di lasciare per tornare in Italia.

Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi 2021 e torna in Italia dove, dopo la quarantena, potrà finalmente libero di incontrare i suoi parenti ma, almeno, avrà la possibilità di rimanere al fianco delle persone che ama. Il gioco per lui è passato in secondo piano e Gilles Rocca non ha potuto far altro che abbracciarlo e invitarlo ad andare via seguendo così il suo cuore per tranquillizzarsi.

Dall’altro lato, però, non sono mancate le polemiche visto che al momento drammatico e commosso non ha preso parte Brando Giorgi che continua a rimanere in disparte e questo ha fatto infuriare Gilles Rocca che è andato subito a farli notare la cosa poco carina che ha fatto. L’attore non cambia il suo modo di pensare convinto che bisogna mettere in secondo piano i problemi personali.

L’Isola dei Famosi 2021 tornerà in onda lunedì sera l’11 aprile dopo la pausa di ieri dovuta al debutto di Supervivientes. Al momento le anticipazioni parlano dell’arrivo di quattro possibili nuovi concorrenti che, sommati alle due già arrivate nel lunedì di Pasquetta, andranno a rimpolpare il cast anche adesso che Beppe Braida ha lasciato il programma e Daniela Martani ha detto no a Playa Esperanza. Il resto lo scopriremo lunedì in puntata.