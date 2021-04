Supervivientes al posto de L’Isola dei Famosi 2021, almeno in teoria. Questo è quello che intriga gli amanti del trash visto che L’Isola dei Famosi 2021 non va in onda oggi, 8 aprile, ma tornerà lunedì prossimo con una nuova puntata dopo aver assistito inerme al lancio di Supervivientes, la versione spagnola. Proprio per evitare affollamenti e disturbi dal traffico aereo, Mediaset ha deciso di lasciare in panchina Ilary Blasi e i suoi per lasciare posto ai cugini spagnoli di Telecinco non senza sorprese.

Nel cast di Supervivientes ci saranno anche due volti noti in Italia e non solo visto che si tratta di Valeria Marini (già protagonista della versione italiana) e il fratello di Luca Onestini, Gianmarco (che non è nuovo ai reality spagnoli).

Ecco il promo del programma spagnolo:

Antonio Canales, Olga Moreno, Agustín Bravo, Tom Brusse, Melyssa Pinto, Marta López, Alexia Rivas, Lola Mencía, Omar Sánchez, Sylvia Pantoja, Palito Dominguín, Alejandro Albalá, Lara Sajen e Carlos Alba completeranno il cast del reality che vedrà i naufraghi divisi in due gruppi: la loro composizione e la destinazione di ciascuno di essi sarà scelta dal pubblico, che per la prima volta nella storia deciderà come partirà il programma: alcuni finiranno su Isla del Pirata Morgan a Cayo Paloma mentre gli altri su una nave con meno risorse e problemi di mobilità.

Solo i partecipanti a Cayo Paloma saranno i partecipanti ufficiali di Supervivientes 2021 mentre l’altro gruppo dovrà competere ogni settimana per guadagnarsi il diritto di saltare dall’elicottero e diventare naufrago a pieno titolo. L’Isola dei Famosi 2021, invece, tornerà in onda lunedì riprendendo poi il consueto ritmo della doppia puntata a settimana ripartendo dal rischio eliminazione di uno tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci e il destino delle eliminate Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile.