Gli aggiornamenti LG non mancheranno sugli smartphone già venduti dal produttore. Dopo la notizia della chiusura della divisione mobile fornita nel weekend di Pasqua, in molti avevano sollevato il dubbio sul supporto software garantito da questo momento in poi. Sebbene l’azienda nella prima nota ufficiale non fosse stata molto precisa sulla questione, ora ha rilasciato appunto un comunicato esplicativo non lasciando nulla al caso.

Si parte da Android 11, l’elenco degli smartphone pronti a riceverlo nel giro di poco tempo include la seguente lista di modelli: Velvet 5G, G8X, Velvet 4G, G8S, Wing, K52 e K42, Zune. Per quanto riguarda il prossimo Android 12, la partita è tutta aperta. Molto dipenderà dal piano di distribuzione messo a punto a monte da Google ma anche da come il nuovo major update sarà compatible o meno con gli esemplari un po’ più datati.

Andando ancora più nel dettaglio, il produttore ha assicurato (almeno per i dispositivi di fascia alta) i tre anni di rilasci software dal loro lancio commerciale. Sono inclusi nello specifico elenco i device usciti nel corso del 2019 dunque i modelli della serie serie G, V, VELVET e Wing. Al contrario, le famiglie del 2020, come LG Stylo e K, riceveranno invece due aggiornamenti.

Sul fronte della garanzia e dell’assistenza tecnica, cosa è possibile dire? Tutti i telefoni LG ancora nei negozi potranno essere acquistati e godranno della canonica garanzia di due anni dal momento della vendita. In caso di guasto e sostituzione di componenti, tutto rimarrà invariato, visto che i centri operativi resteranno aperti e funzionanti, dunque ci si potrà rivolgere a questi ultimi senza alcun problema. Insomma, anche chi vorrebbe approfittare di una qualche svendita e promozione nelle prossime settimane, potrebbe anche puntare ad uno smartphone LG che sarebbe funzionale in tutto e per tutto per non poco tempo.